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Dünya
Deutsche Welle

Japonya çocuk pornosunu yasakladı

Japonya'da çocuk pornosu görüntüsü bulunduranlara 1 yıla kadar hapis ve para cezası verilecek.

18 Haziran 2014 16:20


Çocuk pornosu bulundurmayı cezalandıran yeni düzenleme, Japon parlamentosunun alt kanadının ardından üst kanadınca da onaylandı.

"Cinsel ihtiyaçlarını tatmin etmek amacıyla çocuk fotoğrafı ve video kaydı bulunduran" kişilere, 1 yıla kadar hapis ve 7 bin 200 euro para cezası verilecek. Yeni düzenlemeyle çocuk pornosu bulunduranlara bunları imha edebilmeleri için 1 yıl süre tanınıyor.

Manga olarak bilinen animasyon ve Japon çizgi romanı, yasa kapsamı dışında tutuluyor.

1999 yılında çocuk pornosunun yapımını ve dağıtımını yasaklayan Japonya, önde gelen sanayileşmiş 7 ülke (G7) arasında çocuk pornosu bulundurmayı yasaklamayan tek ülke olarak kalmıştı. Japonya bu konuda uluslararası baskı görüyordu.

Tokyo merkezli Kyodo ajansının haberine göre, Japonya'da çocuk pornosu ile ilgili suçlarda büyük artış gözlendi. 2013 yılında kaydedilen çocuk pornosu sayısı 1664'e ulaştı. Bu, 2000 yılına kıyasla 10 katlık bir artışı ifade ediyor. Uzmanlar, akıllı telefonların yaygınlaşmasının çocuk pornosu vakalarının sayısındaki artışta etkili olduğuna dikkat çekiyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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JaponyaJaponKyodoDeutsche Welle Türkçe DW/dpa/NH

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