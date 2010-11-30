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Dünya

JAPONYA ÇİN'E TEMSİLCİ GÖNDERECEK TOKYO (A.A)

30 Kasım 2010 11:33

-JAPONYA ÇİN'E TEMSİLCİ GÖNDERECEK TOKYO (A.A) - 30.11.2010 - Japonya, Kore yarımadasındaki gerginliğin arttığı bir dönemde, Kuzey Kore'nin nükleer programıyla ilgili görüşmeler için Çin'e temsilci göndereceğini bildirdi. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Japon temsilci Akitaka Saiki'nin Çinli temsilci Wu Dawei ile görüşmelerde bulunmak üzere Çin'e gideceği belirtildi. Kuzey Kore, Güney Kore'nin 23 Kasımda Yeonpyeong adasında yaptığı topçu eğitimini gerekçe göstererek adayı aynı gün bombalamış, bombardımanda 4 kişi ölmüştü. Wu, Kore yarımadasında yükselen tansiyon üzerine, Kuzey Kore'nin nükleer silahsızlanmasıyla ilgili görüşmelere katılan altı ülkenin temsilcilerine acil görüşme çağrısında bulunmuştu. Güney Kore ve Japonya başlangıçta Wu'nun teklifine soğuk bakmıştı.

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