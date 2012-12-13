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Dünya

Japonya: Çin, hava sahamızı ihlal etti

Japonya Savunma Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili, ilk kez hava sahasının Çin tarafından ihlal edildiğini belirtti

13 Aralık 2012 13:59

Japonya hükümeti, Çin'in Japon hava sahasını ihlal ettiğini açıkladı.
 
Japonya Savunma Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili, ilk kez hava sahasının Çin tarafından ihlal edildiğini belirtti.

Hükümet sözcüsü Osamu Fujimura da gazetecilere yaptığı açıklamada, Harbin Y-12 tipi çift motorlu uçağın iki ülke arasındaki tartışmalı adalar bölgesine girdiğini söyledi. Fujimura, F-15 savaş uçaklarının bölgeye gönderildiğini ifade etti.

Japonya devlet televizyonu NHK, Güney Çin Denizi'nde, Çin'in 'Diaoyü' ve Japonya'nın 'Senkaku' adını verdiği insansız ada parçacıkları üzerinde bir deniz gözetleme uçağının kısa süre uçtuğunu duyurmuştu.

Televizyon, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez Çin'in Japonya'nın hava sahasını ihlal ettiğini belirtmişti.


Gerginlik aylardır sürüyor


Çin'in 'Diaoyü' ve Japonya'nın 'Senkaku' adını verdiği insansız ada parçalarında egemenliğin kime ait olduğu yönünde iki ülke arasında son aylarda ciddi gerginlik yaşanıyor.
        
Adaların tarihsel ve uluslararası açıdan doğal olarak kendisine ait olduğunu vurgulayan Japonya'nın tavrına karşılık Pekin yönetimi Güney Çin Denizi'ndeki adalar ile aynı silsilede olan adaların antik çağlardan beri Çin'e ait olduğunu savunuyor.
        
Çin ve Japonya arasında yıllardır gündemde olan ve iki ülke ilişkilerinde önemli bir gerginlik sebebi olarak görülen ihtilaflı adalar meselesi, 2010 yılının Eylül ayında bir Çin balıkçı teknesinin Japon sahil güvenlik teknesiyle gerginlik yaşaması ve Çinli kaptanın tutuklanmasıyla tekrar dünya gündemine taşınmıştı.
        
İki ülke arasında kriz yaratan takımadaları 5 küçük ada ve 3 mercan kayalığından oluşuyor.

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