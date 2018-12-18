Japonya büyüme ve TÜFE tahminlerini aşağı yönlü revize etti

İstanbul, 18 Aralık (DHA) - Japonya\'da, doğal afetler ve zayıflayan ihracat talebinin ekonomi üzerinde yarattığı baskı nedeniyle cari ve gelecek mali yıllar için ekonomik büyüme ve TÜFE tahminleri aşağı yönlü revize edildi.

Japonya Kabine Ofisi, 31 Mart 2019\'da sona erecek cari mali yıl için GSYH büyüme tahminini yüzde 1.5\'ten yüzde 0.9\'a indirirken, 1 Nisan 2019\'da başlayacak mali yıl için beklentisini de yüzde 1.5\'ten yüzde 1.3 düzeyine düşürdü.

2018 mali yılı için TÜFE beklentisini yüzde 1.1\'den yüzde 1.0\'e çeken Japon hükümeti, 2109 için enflasyon öngörüsünü de yüzde 1.5\'ten yüzde 1.1\'e indirdi.