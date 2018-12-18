T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Japonya büyüme ve TÜFE tahminlerini aşağı yönlü revize etti

İstanbul, 18 Aralık (DHA) - Japonya'da, doğal afetler  ve zayıflayan ihracat talebinin ekonomi üzerinde yarattığı baskı  nedeniyle cari ve gelecek mali yıllar için ekonomik büyüme ve TÜFE tahminleri aşağı yönlü revize edildi

18 Aralık 2018 13:46

İstanbul, 18 Aralık (DHA) - Japonya\'da, doğal afetler  ve zayıflayan ihracat talebinin ekonomi üzerinde yarattığı baskı  nedeniyle cari ve gelecek mali yıllar için ekonomik büyüme ve TÜFE tahminleri aşağı yönlü revize edildi.
Japonya Kabine Ofisi, 31 Mart 2019\'da sona erecek cari mali yıl için GSYH büyüme tahminini yüzde 1.5\'ten yüzde 0.9\'a indirirken, 1 Nisan 2019\'da başlayacak mali yıl için beklentisini de yüzde 1.5\'ten yüzde 1.3 düzeyine düşürdü.
2018 mali yılı için TÜFE beklentisini yüzde 1.1\'den yüzde 1.0\'e çeken Japon hükümeti, 2109 için enflasyon öngörüsünü de yüzde 1.5\'ten  yüzde 1.1\'e indirdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Aralık DHAJaponyaTÜFEJaponya Kabine OfisiMartGSYHNisanJapon
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24