-JAPONYA BÜYÜKELÇİSİNİN KONUTUNA SALDIRI ABİDJAN (A.A) - 06.04.2011 - Fildişi Kıyısı'nda, paralı askerlerin Japonya büyükelçisinin konutuna saldırdığı bildirildi. Japonya'nın Abidjan'daki Büyükelçisi Okamura Yoşifumi, güvenlik görevlisi ve bahçıvan 4 kişinin kayıp olduğunu belirterek, ''Evin her yerinde kan var, bu 4 kişinin hayatta olup olmadığını bilmiyorum'' dedi. Büyükelçi, paralı askerlerin ateş açarak evine girdiklerini, 12 kişiyle birlikte odasına kilitlendiğini belirtti. Askerlerin konuttan 4 saat boyunca dışarıya ateş açtıklarını söyleyen büyükelçi, odasında kilitli olduğu için nereye ateş edildiğini bilmediğini ifade etti. Okamura Yoşifumi, değerli eşyaların hepsini yağmalayan askerlerin daha sonra evden çıktıklarını ancak hala evin önünde bulunduklarını söyledi.