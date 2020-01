Japonya Büyükelçisi Akio Miyajima Kapadokya'da

Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)- JAPONYA’nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı’yı makamında ziyaret etti. Büyükelçisi Akio Miyajima, üniversite bünyesinde Japon Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı\'nın açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek kendilerine teşekkür etti.

Japon Büyükelçisi Akio Miyajima, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı organizasyonuyla ülkemize gelen Japon Seyahat Acenteları Birliği (JATA) Başkanı Tadashi Shimura ve beraberindeki heyet ile birlikte Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesini ziyaret etti. KAPTİD Başkanı Yakup Dinler’in kendilerine eşlik ettiği Büyükelçi Akio Miyajima ve beraberindekileri ziyaretlerinde; Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Rektör Danışmanı ve Genel Sekreter Doç.Dr. Abdulkadir Uzunöz, Genel Sekreter Yardımcısı ve Personel Daire Başkanı Mehmet Şükrü Velioğlu, Rektör Danışmanı Öğrerit Görevlisi Abdulkadir Binici, Japon Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Bölüm Başkanı Yrd.Doç.Dr. Gonca Varoğlu ve Yrd.Doç.Dr. Melek Kaba, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Japon Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof.Dr. Ayşe Nur Tekmen karşıladı.

Japonya’nın Türkiye Büyükelçisi Akio Miyajima ziyaretlerinde Rektör Prof.Dr. Mazhar Bağlı’ya üniversite bünyesinde Japon Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalının açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek kendilerine teşekkür etti. Miyajima konuşmasında, şöyle dedi:

\"Japonya ile Kapadokya artık daha da yakınlaşacak ve bu bölge, Japon halkı tarafından daha da tercih edilir hale gelecektir. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinin Japon Dili ve Edebiyatı Bölümü açma girişimi Türkiye ile Japonya arasında köprüler kuracak, ikili ilişkilerinin güçlenerek gelişmesine büyük katkılar sağlayacağına inanıyorum. Bundan dolayı da sayın Prof.Dr. Mazhar Bağlı’ya özellikle teşekkürlerimi sunuyorum. Kapadokya gibi güzel ve özel bir bölgede bulunan Üniversitenin güzelliği de ayrıca çok hoş ve ilgi çekici. Burada eğitim gören öğrencileri ve akademisyenleri de Japonya’ya bekliyoruz.”

BAĞLI KAPADOKYA JAPONLARIN İKİNİCİ VATANI

Japon Büyükelçi ve beraberindeki heyeti Üniversitede ve Kapadokya’da ağırlamaktan büyük onur duyduklarını belirten Rektör Prof.Dr. Mazhar Bağlı, şöyle konuştu:

\"Sayın Büyükelçi, hem de beraberindeki heyeti üniversitemizde ve Kapadokya’da ağırlamaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. İnşallah Japon Dili ve Edebiyatı Bölümü\'nün açılmasıyla üniversitemiz ile Japonya’daki üniversiteler arasındaki ilişki daha da pekişecek. Burada Japonya’daki turistlere yönelik büyük yatırımlar var. Bunlar ticari kaygılarla yapılmış bir yatırım değil. Zira bu bölge dünyanın her yerinden turist alıyor. Ancak, Kapadokyalılar\'ın Japonlar\'a özel ilgi ve sempatisi var. Bu nedenle iki ülke vatandaşları arasındaki kültürel alışverişi çok önemsiyor ve değerli buluyorum. Diyebilirim ki; Kapadokya Japonlar\'ın ikinci vatanı, özel evi ve odasıdır. Onların başımızın üstünde her zaman özel bir yeri vardır. Onlar, gönlümüzde ayrıcalıklı yere sahiptirler. Bu nedenle sayın Valim ile birlikte bugün sizleri Nevşehir’de ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz.\"

VALİ AKTAŞ: KAPADOKYA HER ZAMAN CAZİBE MERKEZİ

Vali İlhami Aktaş ise, konuk büyükelçi ve beraberindeki heyete \'Hoş geldiniz\' dediğini belirtirken şöyle dedi:

\"Bu organizasyonu yapan Rektörümüz Prof.Dr. Mazhar Bağlı’ya teşekkürlerimi sunuyorum. Umarım bu ziyaret Türkiye Japonya ilişkilerinde olduğu gibi yöremiz turizmi açısından da Nevşehir’in gelişmesine katkısı olur. Sayın Büyükelçinin görevde olduğu süre boyunca Japonlar için de önemli olduğunu düşündüğümüz Kapadokya’da daha fazla Japon turist ağırlama imkânı buluruz. Bu iki kültürün etkileşimi bakımından çok önemlidir. Nitekim ilimiz güvenlik ve her türlü turizm altyapısı, ulaşım imkânlarıyla her zaman bir cazibe merkezidir. Bu bağlamda, Güvenlik açısından da son derece tercih edilebilir destinasyon merkezi olduğumuzu rahatlıkla söyleyebilirim. Bu vesileyle tekrar bu organizasyona katkı sağlayanlara ve katılanlara teşekkür ediyor, herkese başarılar diliyorum.\"

Büyükelçi ve beraberindeki heyeti makamında ağırlayan ve üniversite hakkında kendilerine bilgi veren Rektör Bağlı, kendilerine günün anısına plaket verdi. Üniversitenin şeref defterine duygu ve düşüncelerini yazan Büyükelçi ve beraberindekiler daha sonra üniversiteden ayrıldı.

