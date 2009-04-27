Dünyanın ikinci büyük ekonomisi olan Japonya, bu yıl yüzde 3,3 daralacak.



Böylece, Japonya ekonomisi 2. Dünya Savaşı'ndan bu yanaki en kötü performansını sergilemiş olacak.



Japon kabinesinin açıkladığı verilere göre, daha önce yatay bir büyüme seyri izleyeceği tahmin edilen ekonomi, 2010 Mart ayında bitecek içinde bulunulan mali yılda yüzde 3,3 küçülecek.



Verilere göre, geçen ay biten mali yılda ise ekonomi yüzde 3,1 daraldı.



Ekonomi Bakanı Kaoru Yosana, ihracat ve üretim şiddetle düşerken, istihdam koşullarının hızla kötüleştiğini söyledi.



Yosana, iş için finansmanın koşullarının da sıkı olduğunu ve "Japonya'yı krizinde tam ortasında" olarak nitelendirmenin doğru olduğunu ifade etti.



Ekonomi Bakanı, parlamenterlerden, yeni teşvik paketinde kullanılacak hükümet harcamalarını finanse edecek 15 trilyon yenlik (155 milyar dolar) ekstra bütçesinin hızla geçirilmesini istedi. Paket, Japonya'nın gayri safi yurtiçi hasılasının yaklaşık yüzde 3'üne eşit.



