Japonya bu sefer de 7,1'le sallandı

T24 - 11 Mart'ta depremle sarsılan Japonya'nın kuzeydoğu sahillerinde 7,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Fukuşima Nükleer Santrali'nde hasar olup olmadığı henüz bilinmiyor.



ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden yapılan açıklamada yerel saatle 10.00'dan az önce, Japonya'nın kuzeydoğu sahili açıklarında, yerin 18 kilometre altında meydana geldiği bildirildi.



Japon yetkililer, Japonya'da 11 Mart'ta meydana gelen 9 büyüklüğündeki dev depremle aynı yerde meydana gelen bugünkü depremin sahilde veya dev deprem nedeniyle çalışamaz durumdaki Fukuşima nükleer santralinde bir hasar meydana getirdiğine ilişkin bir işaret bulunmadığını belirtti.



Tokyo Elektrik Enerji Şirketi'nden (TEPCO) yapılan açıklamada, Fukuşima nükleer santralinin sahile en yakın kesimindeki işçilerin kısa bir süre için yerden daha yüksek bir yere tahliye edildikten sonra tekrar işlerinin başına döndüklerini kaydedildi.



Açıklamada Fukuşima nükleer santralindeki soğutma sisteminde deprem nedeniyle herhangi bir kesilme yaşanmadığı ve nükleer santraldeki radyoaktif suyu geçici olarak depolamak için sahilin açıklarına bağlanan dev teknede bir hasar oluşmadığı bildirildi.





