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Spor

Japonya Başkonsolosu Ehara'dan Galatasaray'a ziyaret

İSTANBUL,(DHA) Galatasaray'da bugün gerçekleştireceği idman öncesi Japonya İstanbul Başkonsolosu Norio Ehara, sarı kırmızılıları Florya Metin Oktay Tesisleri'nde ziyaret etti

09 Şubat 2018 17:05

İSTANBUL,(DHA)

Galatasaray\'da bugün gerçekleştireceği idman öncesi Japonya İstanbul Başkonsolosu Norio Ehara, sarı kırmızılıları Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde ziyaret etti. Japonya İstanbul Başkonsolosu Ehara, teknik direktör Fatih Terim ve futbolcu Yuto Nagatomo ile bir araya geldi.
Ziyaret sonrası Galatasaray Televizyonu\'ndan Deniz Gülen\'e açıklamalarda bulunan Japonya İstanbul Başkonsolosu Norio Ehara şunları söyledi:
\"Burada İstanbul\'da çok sayıda Japon oturuyor. Sırf İstanbul\'da 1400 kadar Japon oturuyor. Ben, bütün Japonları temsil ederek Nagatomo\'ya tebriklerimi iletmek için ve bundan sonra onun için elimizden geleni yapacağımızın mesajını vermek için geldim. Dünyaca ünlü Nagatomo, Galatasaray\'a geldi, bu çok güzel bir şey. Galatasaray\'da çok başarılı olmasını istiyor ve ümit ediyoruz. Aynı zamanda Türkiye\'nin futbol dünyasında da çok etkileyici bir sonuç çıkartabileceğine inanıyorum.\"
Japonya İstanbul Başkonsolosu\'nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Yuto Nagatomo ise \"Öncelikle beni bu yoğun işleri arasında ziyaret ettiği için içtenlikle teşekkür etmek istiyorum. Ben eskiden Galatasaray\'ı çok seviyor ve tutuyordum. Şimdi bu değerli takıma transfer oldum. Bu takımda olabilmekten çok mutluyum. Galatasaray için elimden geleni yaparak katkıda bulunmak istiyorum\" açıklamasını yaptı.

(FOTOĞRAFLI)
 

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