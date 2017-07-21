Japonya Başbakanı'nın eşi, Trump'la konuşmamak için İngilizce bilmiyor gibi davranmış

Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin eşi Akiya Abe'nin, ABD Başkanı Donald Trump ile konuşmamak için İngilizce bilmiyormuş gibi davrandığı ortaya çıktı.

ABD'li New York Times gazetesinin üç muhabirinin sorularını yanıtlayan Trump, Almanya'nın Hamburg kentinde bu ay başında düzenlenen G-20 zirvesinde, Rus lider Vladimir Putin ile yaptığı görüşmelere dair soruları da yanıtladı.

Röportajın bir yerinde, liderlerin eşleriyle katıldığı akşam yemeğini anlatan Trump, “Ben de muhteşem bir insan olduğunu düşündüğüm Başbakan Abe'nin eşinin yanına oturdum. Eşi de muhteşem bir kadın ancak İngilizce konuşamıyor” dedi. Gazetecilerin “Hiç mi bilmiyor” sorusuna “Merhaba bile diyemeyecek kadar” diyen Trump, bu oturma düzeni nedeniyle zorlandığını çünkü yemeğin bir saat kadar sürdüğünü söyledi.

Japonya'nın zengin bir ailesinden gelen Akiya Abe, akıcı olarak İngilizce konuşabiliyor. Abe, daha önce ABD'deki düşünce kuruluşlarında düzenlenen toplantılarda İngilizce olarak konuşmuştu.