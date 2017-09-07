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Dünya

Japonya Başbakanı'ndan Putin'e 'judo' daveti

"Benim kara kuşağım yok; yaralanmak istemediğim için bu mükemmel şovu uzaktan izlemeyi tercih ederim"

07 Eylül 2017 13:46

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, judoda kara kuşak sahibi olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Moğolistan Devlet Başkanı Battulga Khaltmaa'yı Japon Judo Olimpiyat Şampiyonu ile teke tek mücadele etmeleri için mindere çağırdı.

Abe Doğu Ekonomi Forumu'nda yaptığı açıklamada, "Bayanlar, baylar. Bildiğiniz üzere, Devlet Başkanı Putin'in ve Moğolistan Devlet Başkanı Khaltmaa'nın judoda kara kuşağı var. Şu anda bu salonda da Olimpiyat Şampiyonu Yasuhiro Yamashita bulunuyor" ifadesini kullandı.

Abe, sözlerine şöyle devam etti:

"Sayın Yamashita, size bir teklifim var. Japonya Judo Federasyonu üzerinden kara kuşak sahibi 2 devlet başkanını Japonya'ya davet eder misiniz? Devlet başkanlarıyla güzel bir judo şovu sunabilirsiniz. Benim kara kuşağım yok. Yaralanmak istemediğim için bu mükemmel şovu uzaktan izlemeyi tercih derim."

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