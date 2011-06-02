Japonya Başbakanı'na güvenoyu çıktı...

T24 - Japonya'da bir yıl önce Başbakan olan Naoto Kan, parlamentodan güvenoyu aldı. Kan, 11 Mart'taki deprem ve tsunami felaketi ile daha sonra oluşan nükleer kriz konularını çözdükten sonra istifa edeceğini açıklamıştı.





Japonya'da bir yıl önce Başbakan olan Kan, 479 milletvekili bulunan parlamentoda 445 milletvekilinin katıldığı oylamada, 152'ye karşı 293 oyla güvenoyu aldı.

Japonya'da muhalefet partileri, Başbakan Naoto Kan ve kabinesi hakkında, deprem ve tsunami felaketinin yol açtığı krize müdahaleleriyle ilgili güvensizlik önergesi vermişti.

Naoto Kan, 11 Mart'taki deprem ve tsunami felaketi ile daha sonra oluşan nükleer kriz konularını çözdükten sonra istifa edeceğini açıklamıştı.



'Sorumlulukları genç nesillerin almasını isterim'

İstifa tarihini belirtmeyen Kan, partisinin bir toplantısı sırasında yaptığı açıklamada, ''Felaketle ilgilenirken, yapmam gereken belirli görevleri tamamladıktan sonra sorumlulukları genç nesillerin almasını isterim'' dedi.

Başbakan Kan, ''Nükleer kriz devam ediyor, krizi çözmek için ve deprem sonrası yeniden yapılandırma çalışmaları için olağanüstü çaba sarf edeceğim'' diye konuştu.

Japonya'da muhalefet partileri, Başbakan Naoto Kan ve kabinesi hakkında, deprem ve tsunami felaketinin yol açtığı krize müdahaleleriyle ilgili güvensizlik önergesi vermişti.

Kan'ın partisinin mecliste çoğunluğu oluşturması nedeniyle güvenoyu almasının beklendiği kaydedilmişti.

Japonya'da 24 binden fazla kişinin öldüğü ya da kaybolduğu şiddetli deprem ve tsunaminin Fukuşima nükleer santralinde hasara yol açması, dünyanın Çernobil'den sonraki en büyük nükleer krizle karşı karşıya kalmasına neden olmuştu.

