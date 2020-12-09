Japonya Başbakanı Suga: Koronavirüs'le mücadelede birleşmiş bir dünya olmalı

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide , yeni tip Koronavirüs (Covid-19) ile mücadelede "bölünmüş değil birleşmiş bir dünyanın" önemli olduğunu söyledi.

Sputnik Türkçe'nin aktardığına göre, Eurasia Group'un düzenlediği GZERO zirvesine video konferans ile katılan Başbakan Suga, Koronavirüs salgınıyla mücadelenin 'tahmin edilemez' ve 'kontrol altına alınması zor' duruma evrilebileceğini ifade etti. Ülkesinin tedavi, aşı, tanı politikalarını desteklediğini, gelişen ülkeler dahil aşıya eşit düzeyde erişimi hedeflediğini dile getiren Suga, "Japonya Covid-19 salgınında insan sağlığının korunması için proaktif katkı sağlamayı sürdürecek" dedi.

Covid-19 ile mücadelede, 'bölünmüş değil birleşmiş bir dünyanın' önemine dikkati çeken Suga, "Salgın ve salgın sonrası dönemlerde değişen insan davranışlarına yönelik, dijitalleşme ve karbondan arındırılmış toplum inisiyatiflerimizi öne sürüyoruz" diye konuştu.