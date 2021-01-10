Japonya Başbakanı Suga'dan 'OHAL genişletilebilir' sinyali

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakalarının artış trendini koruduğu Osaka ve Kyoto eyaletlerinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edilebileceğini söyledi.

Katıldığı televizyon programında konuşan Başbakan Suga, önceki gün Ulusal Valiler Birliğinde (NGA) vaka sayılarının düşüş eğilimi göstermediği eyaletlerin OHAL kapsamına alınma talebini değerlendirdi.

Suga, "Durumu birkaç günde daha izlememiz gerektiği şeklinde bilgilendirildim. Zor bir süreç içerisinde olduklarının farkındayım. Gerekirse ivedilikle müdahale edeceğiz.” dedi.

Covid-19 Tedbirlerinden Sorumlu Kabine Üyesi Nişimura Yasutoşi, OHAL kapsamına alınmayı talep eden Osaka, Kyoto ve Hyogo valileriyle çevrim içi görüşme yapmıştı. Görüşmede valilerden, bölgelerinde bar ve restoranların işletim sürelerinin daraltılması, halka akşam 20.00'den sonra evlerinde kalmaları gibi bazı ön tedbir almaları istendi.