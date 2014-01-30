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Dünya

Japonya Başbakanı Shinzo Abe'den sıra dışı motivasyon yöntemi

Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin bir tapınakta baş rahipten sopalı meditasyon uyguladığı görüntüleri ortaya çıktı

30 Ocak 2014 13:53

Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin önemli kararlar almadan önce başkenteki bir tapınağa giderek baş rahiplerden birinden sopa yiyerek bir nevi motivasyon sağladığı ortaya çıktı.

Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin halkın çıkarlarına yönelik önemli bir karara imza atmadan önce meditasyon amaçlı olarak başkenteki bir tapınağa giderek baş rahiplerden birinden sopa yediği anlaşıldı. Başbakan Abe'nin bu tür meditasyonla Japon inançlarına göre 'Zen' katına ulaşmaya çalıştığı iddia edildi. Tapınağın baş rahibi başbakanın bu yöntemle kendisini kontrol etmeye çalıştığını ileri sürerek, "Sayın Shinzo Abe bu meditasyon sonucunda daha soğuk kanlı kararlar almayı başarabiliyor" dedi.

Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin ilginç meditasyon görüntüsü:

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