-JAPONYA BAŞBAKANI ÖZÜR DİLEDİ TOKYO (A.A) - 15.08.2010 - Japonya'nın 2. Dünya Savaşı'nın sonunda ABD'nin atom bombası karşısında teslim olmasının 65. yıldönümünde Başbakan Naoto Kan, başta Çin ile Asya ülkeleri olmak üzere acı verilen tüm ülkelerden özür diledi. Başbakan Kan, Japon savaş kahramanları, devlet adamları ve "kutsal kamikaze ölüm pilotları" için yapılmış Yasukuni Tapınağı'na da gitmeyerek, hükümet olarak gelenekleri ilk kez tümüyle yıktı. ABD'nin tarihte tek savaş örneği olan iki atom bombasını 6 ve 9 Ağustos 1945'te Hişorima ve Nagazaki kentlerine atarak Japonya'yı kayıtsız şartsız teslim almasından sonra "Uluslararası Uzakdoğu Askeri Mahkemesi"nin idam cezası verdiği Japon Başbakanı Hideki Tojo ve idam edilen 6 Japon generali ve devlet adamı da Yasukuni Tapınağında "nişanlarıyla saklı". 1945'ten sonra Japonya'yı yarım asır yöneten Liberal Demokrat Parti'nin Genel Başkanı Sadakazu Tanigaki ile eski Başbakan Şinzo Abe de bugün Yasukuni'ye geldi. Tarihte ilk kez bugün hükümetin tüm üyeleri olarak, Başbakan Naoto Kan'ın kabinesi ve iktidardaki Japon Demokrat Parti'nin milletvekilleri Yasukini Tapınağını ziyaret etmedi. Başbakan Kan, yayımladığı bildiriyle savaşlarda acı verilen tüm ülkelerden özür diledi.