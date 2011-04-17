Japonya Başbakanı özür diledi

T24 - Japonya Başbakanı Naoto Kan, 11 Mart'taki şiddetli deprem ve tsunamide hasar gören, radyasyon sızıntısının meydana geldiği nükleer santralin yol açtığı kriz için özür diledi.





Ülkesinde, deprem ve tsunami felaketine müdahaleyle ilgili idaresi eleştirilen Kan, Uluslararası Herald Tribune gazetesinin hafta sonu sayısında yayımlanan yazısında, nükleer krizinin nedeninin soruşturulması sözü verdi.

Fukuşima Daiçi nükleer santralindeki durumla ilgili bilgi paylaşımı konusundaki çabaları artırma sözü de veren Kan, krizin en kısa sürede kontrol altına alınmasının birinci önceliği olduğunu belirtti.

Kan'ın yazısı New York Times ve Washington Post gazetelerinde de yer aldı.



TEPCO 6-9 ay süre verdi

Depremden sonra radyasyon sızıntısının meydana geldiği nükleer santralin işletmecisi Tokyo Elektrik şirketi (TEPCO) santralin soğutularak tamamen kapatılmasını altı ila dokuz ayda gerçekleştirmeyi hedeflediklerini açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada ilk adımın reaktörlerin ve kullanılmış nükleer yakıtın üç ayda soğutulması olacağı, sonra da reaktörlerin altı ila dokuz ay sonunda kapatılmasının hedeflendiği belirtildi.

Fukuşima nükleer santralindeki sızıntı düzeyi 1986'da Ukrayna'da Çernobil nükleer santralindeki kazanın boyutlarına ulaşmıştı. Şirket "Soğutarak kapatma" hedefine ulaşılırsa nükleer krizin son bulması, sızıntının sona ermesi umuluyor.

Şirket tesisin üzerini örtmeyi planlıyor. 11 Mart'ta meydana gelen şiddetli deprem ve tsunami, Fukuşima nükleer santraline büyük zarar vermişti. Radyasyon sızıntısının kontrol altına alınması için o tarihten beri yoğun çaba harcanıyor.



Clinton'dan destek ziyareti

Bu arada ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, desteğini göstermek üzere Tokyo'yu ziyaret ediyor.

Japonya ve ABD, deprem ve tsunaminin yerle bir ettiği Japonya'nın kuzeydoğu bölgelerinin yeniden inşası için kamu ve özel sektörü biraraya getiren bir girişim başlatacak.

Japonya Dışişleri Bakanı Takeaki Matsumoto, ülkesini ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Clinton ile görüşmesinden sonra yaptığı açıklamada, afete uğrayan bölgelerin yeniden inşa ve imarına yardım için iki ülkenin şirketlerinin işbirliği yapacaklarını belirtti.

Matsumoto, Clinton ile görüşmesinden sonra düzenlediği basın toplantısında, "Japonya yeniden inşa ve imar planını yakında açıklayacak. Bunu hemen hayata geçirmek için ABD ve diğer ülkelerle işbirliği yapmak istiyoruz" dedi.

İki ülke arasındaki ortak girişime destek sağlamak için Clinton'ın ziyaretine Amerikan Ticaret Odası Başkanı Tom Donohue de eşlik ediyor.

Japon makamlarına göre, felakete uğrayan bölgelerdeki zararın miktarı, Fukuşima nükleer santralindeki kazanın sonuçları dışında, 25 trilyon yeni (yaklaşık 210 milyar euro) buluyor.





