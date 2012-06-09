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Dünya

Japonya Başbakanı: Nükleer olmazsa yaşayamayız

Japonya Başbakanı Yoşihiko Noda, ülke ekonomisinin korunması için iki nükleer reaktörün yeniden çalıştırılması konusunda ısrarlı

09 Haziran 2012 13:09

Japonya'nın batısındaki Ohi nükleer santralindeki iki reaktörün güvenli olması için gereken önlemlerin alındığını kaydeden Başbakan Yoşihiko Noda, "Ucuz ve istikrarlı bir şekilde elektrik üretilmesi büyük önem taşıyor. Daha önce Japonya'nın elektriğinin yüzde 30'unu sağlayan tüm reaktörler durdurulur ya da hareketsiz bırakılırsa, Japon toplumu yaşayamaz." dedi.

Bazı şirketlerin üretim faaliyetlerini Japonya dışına taşıyabileceğini, bunun sonucunda da önemli iş kollarının kaybedileceğini belirten Başbakan Yoşihiko Noda, "insanların geçim kaynaklarının korunması için, 3 ve 4 numaralı reaktörlerin yeniden çalıştırılmasına karar verdim." dedi.

Geçen yılki deprem ve tsunami ardından yaşanan Fukuşima felaketinden sonra, Japonya'nın 50 reaktörü rutin bakım yapılabilmesi için kapatılmıştı.

Fukuşima olayı ardından Japonların nükleer enerjiye güvenleri sarsılmış, toplumda nükleer güce karşı büyük bir muhalefet oluşmuştu. Ancak şimdi ülke, elektrik kesintileriyle geçecek bir yaz yaşayacağa benziyor.

Ülkedeki son nükleer reaktör de geçen Mayıs'ta bakıma alınmıştı. Hokkaido bölgesindeki Tomari santralindeki üçüncü reaktör kapatıldığında, Japonya, 40 yıldır ilk kez nükleer enerjiden yoksun kaldı.

Söz konusu reaktörlerin bulunduğu Fukui bölgesinin valisi onaylarsa, bu konudaki resmi karar gelecek hafta verilecek.

Ancak BBC'nin Tokyo muhabiri Roland Buerk, konunun çok tartışmalı olduğunu vurguluyor.

Hafta başında iktidar partisi milletvekillerinin üçte biri, Başbakan Yoşihiko Noda'ya bu konuda son derece temkinli hareket etmesi için çağrıda bulunmuştu.

Başbakanın açıklaması ardından, Tokyo'da düzenlenen protesto gösterilerinde "yeniden çalıştırmaya hayır!" yazılı pankartlar görüldü.

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