-JAPONYA BAŞBAKANI MAAŞ ALMAYACAK TOKYO (A.A) - 10.05.2011 - Japonya Başbakanı Naoto Kan, nükleer enerjinin toplam enerji üretimi içindeki payını yüzde 30'dan yüzde 50'ye çıkarma planını rafa kaldıracağını söyledi. Kan yaptığı basın toplantısında, Japonya'nın uzun dönemli enerji politkasını "yeni baştan ele almaya" ihtiyacı olduğunu söyledi. Japonya'da 11 mart'taki 9 büyüklüğündeki deprem ve tsunamide Fukuşima Daiçi nükleer santralinde söndürme çalışmaları hala süren patlamalar olmuştu. Japonya'daki felaketten sonra bazı ülkeler nükleer politikalarını gözden geçirmeye başlamıştı. -BAŞBAKAN MAAŞINDAN VAZGEÇTİ- Başbakan Naoto Kan, Fukuşima nükleer santraldeki kriz sona erene kadar maaşından vazgeçtiğini açıkladı. Kan, "Tokyo Elektrik Şirketi (Tepco) gibi hükümetin de bu krizde büyük sorumluluğu olduğunu" belirterek, başbakanlık görevinden aldığı maaştan ve ek ödeneklerden vazgeçtiğini söyledi. Başbakan, milletvekili maaşını almaya devam edeceğini ifade etti. Tepco yöneticileri de bugün maaşlarından vazgeçtiklerini duyurmuştu.