T24 LogoT24 Logo
Dünya

JAPONYA BAŞBAKANI MAAŞ ALMAYACAK TOKYO (A.A)

10 Mayıs 2011 16:41

-JAPONYA BAŞBAKANI MAAŞ ALMAYACAK TOKYO (A.A) - 10.05.2011 - Japonya Başbakanı Naoto Kan, nükleer enerjinin toplam enerji üretimi içindeki payını yüzde 30'dan yüzde 50'ye çıkarma planını rafa kaldıracağını söyledi. Kan yaptığı basın toplantısında, Japonya'nın uzun dönemli enerji politkasını "yeni baştan ele almaya" ihtiyacı olduğunu söyledi. Japonya'da 11 mart'taki 9 büyüklüğündeki deprem ve tsunamide Fukuşima Daiçi nükleer santralinde söndürme çalışmaları hala süren patlamalar olmuştu. Japonya'daki felaketten sonra bazı ülkeler nükleer politikalarını gözden geçirmeye başlamıştı.   -BAŞBAKAN MAAŞINDAN VAZGEÇTİ- Başbakan Naoto Kan, Fukuşima nükleer santraldeki kriz sona erene kadar maaşından vazgeçtiğini açıkladı. Kan, "Tokyo Elektrik Şirketi (Tepco) gibi hükümetin de bu krizde büyük sorumluluğu olduğunu" belirterek, başbakanlık görevinden aldığı maaştan ve ek ödeneklerden vazgeçtiğini söyledi. Başbakan, milletvekili maaşını almaya devam edeceğini ifade etti. Tepco yöneticileri de bugün maaşlarından vazgeçtiklerini duyurmuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24