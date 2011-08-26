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Dünya

Japonya Başbakanı Kan istifa etti TOKYO (A.A)

26 Ağustos 2011 12:26

-Japonya Başbakanı Kan istifa etti TOKYO (A.A) - 26.08.2011 - Japonya'da geçen yıl Başbakan olan Naoto Kan. başbakanlıktan istifa ettiğini açıkladı. Jiji ajansı da "Kan'ın, Japonya Demokrat Parti'nin başkanlığından da istifa ettiğini" duyurdu. Haziran 2010'da başbakan seçilen Kan (64), deprem ve tsunami felaketinin yol açtığı krize müdahaleleriyle ilgili muhalefet partisi ve kendi partisi tarafından aylardır eleştiri yağmuruna tutuluyordu. Hakkında güvensizlik önergesinin verildiği Naoto Kan, haziranda yaptığı açıklamada, 11 Mart'taki deprem ve tsunami felaketi ile daha sonra oluşan nükleer kriz konularını çözdükten sonra istifa edeceğini belirtmişti. Halka akşam seslenmesi beklenen Kan'ın istifası, 5 yılda 6. başbakanın seçilmesinin de yolunu açtı. Japonya'da 24 binden fazla kişinin öldüğü ya da kaybolduğu şiddetli deprem ve tsunaminin Fukuşima nükleer santralinde hasara yol açması, dünyanın Çernobil'den sonraki en büyük nükleer krizle karşı karşıya kalmasına neden olmuştu.

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