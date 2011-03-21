-JAPONYA BAŞBAKANI KAN: ''FUKUŞİMA'DA DURUM İYİLEŞİYOR'' OSAKA (A.A) - 21.03.2011 - Japonya Başbakanı Naoto Kan, deprem ve tsunamiden zara gören Fukuşima nükleer santralinde durumun yavaş yavaş iyiye gittiğini söyledi. Kyodo ajansındaki habere göre, Kan, teknisyenlerin büyük bir faciayı önlemek için geceli gündüzlü çalıştıklarını da belirttiği konuşmasında, sarf edilen çabaların yavaş ama düzenli bir iyileşmeye olanak sağladığını kaydetti. Kan'un bu açıklamayı yaptığı sırada, Tokyo Elektrik İşletmesi'nin sözcüsü Hiroşi Aizawa, nükleer santralinin 3 numaralı reaktöründen duman yükselmesi nedeniyle çalışanların tahliye edildiğini söylemişti. Askerler ve itfaiyeciler 6 reaktörün bulunduğu santrale düzenli olarak su püskürtürken, teknisyenler de su pompalama istasyonu ve soğutma sistemi başta olmak üzere öneme sahip bölümleri yeniden çalışır hale getirmeye uğraşıyor.