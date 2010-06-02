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Dünya

Japonya Başbakanı istifa etti

Japonya Başbakanı Yukio Hatoyama istifa ettiğini açıkladı.

02 Haziran 2010 03:00

T24 - Japonya Başbakanı Yukio Hatoyama istifa ettiğini açıkladı.



Japonya'da son 4 yılda istifa eden 4. başbakan olan 63 yaşındaki Hatoyama, düzenlediği basın toplantısında, geçen yılki seçimlerden sonra politikaları Japon halkının ana karakterler olacağı biçimde değiştirmeye çalıştığını, ancak çabalarının hedefine ulaşamadığını, bunun da büyük ölçüde kendi başarısızlığını olduğunu kabul etti.

Hatoyama, istifasının iki nedeni bulunduğunu belirterek, bunlardan ilkinin, kabine üyelerinden birinin görevden alınmasına neden olan Futenma üssü meselesi, diğerinin de siyasi finansman skandalı olduğunu bildirdi.

Japonya Başbakanı Yukio Hatoyama'nın partisi içinde temmuz ayındaki parlamentonun üst kanadının seçimlerinden önce istifa etmesi yönünde baskıların arttığı biliniyordu. Seçim kampanyası sırasında ABD ile ''daha denk'' bir ilişki yürütme ve 47 bin Amerikan askerinin görev yaptığı Futenma üssünü Okinava'dan kaldırma sözlerini yerine getirmemesi Hatoyama'nın popüleritesini sarsmıştı.


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