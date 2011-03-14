Japonya Başbakan'ı: Başka bir santralde de sorun var

T24 - Japonya Baş Kabine Bakanı Yukio Edano, Fukuşima Daiichi nükleer elektrik santralinde meydana gelen patlamadan saatler sonra bugün erken saatlerde başka bir nükleer enerji santralinde daha soğutma problemi yaşandığını belirtti. Japonya'da Cuma günü meydana gelen, ilk olarak büyüklüğü 8,8, daha sonra 8,9 olarak açıklanan depremin büyüklüğü 9,0 olarak düzeltildi. Deprem ve tsunaminin vurduğu Miyagi'de 10 binden fazla kişinin öldüğü bildiriliyor. Miyagi kıyılarına 200 ceset daha vurdu.







Sızıntı tehlikesi bulunan nükleer santral gibi yine Fukujima'da bulunan ''ikinci nükleer enerji santralinin çekirdeğinde kısmi erime ve buna bağlı olarak radyasyon kaçağı oluşma sürecinin başlamış olması kuvvetle muhtemel'' diye konuşan Japonya Baş Kabine Bakanı Yukio Edano, reaktördeki radyasyon seviyesinin kısa bir süre için kabul edilen sınırların üstüne çıktığını kaydetti.

Edano daha sonra radyasyon seviyesinin büyük oranda düştüğünü sözlerine ekledi. Uzmanlar nükleer enerji santralinin çekirdeğinde ortaya çıkacak tam bir erimenin uranyum ve tehlikeli yan ürünlerin, ciddi sağlık riskleri oluşturabilecek ölçüde çevreye yayılacağına dikkati çekiyor.

Japonya'da şu ana kadar üç reaktörün soğutma sistemlerinde, elektrik sağlanamamasına bağlı olarak sorunlar yaşanıyor.

Fukujima bölgesinin soğutma sistemlerinden arıza tespit edilen nükleer santrallerin 30 kilometre yarı çapını kapsayan alandaki 170 bin kişi bölgeden tahliye edildi.

Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Sermet Atacanlı da, Japonya'nın çok büyük bir deprem felaketi ile karşı karşıya kaldığına işaret etti.

Miyagi eyaletiyle Tokyo'nun coğrafi olarak ortasındaki bir nükleer santralde bir problem olduğunu belirten Atacanlı, "Depremle beraber bu santraldeki reaktörlerden bir tanesinin soğutma sistemleri devre dışı kalmış. Bu durum bir reaktör için en vahim gelişmelerden bir tanesi. Aksi taktirde ısınma oluyor ve nükleer sızıntı, nükleer tehlikeler ortaya çıkıyor" dedi.





''Nükleer santraldeki durum ciddiyetini koruyor"

Konuyla ilgili açıklama yapan Japonya Başbakanı Naoto Kan, deprem ve ardından gelen tsunaminin vurduğu ülkesinde zarar gören Fukuşima 1 nükleer santralinde durumun ciddiyetini koruduğunu söyledi.

Kan, yaptığı konuşmada, ''Japonya 2. Dünya Savaşı'ndan beri en ciddi krizini yaşıyor'' ifadesini de kullandı ve birçok nükleer santralde faaliyetlerin durmasına bağlı olarak büyük çaplı elektrik kesintisi riski bulunduğu uyarısı yaptı.



Deprem biraz daha büyükmüş!

Japonya'da Cuma günü meydana gelen, ilk olarak büyüklüğü 8,8, daha sonra 8,9 olarak açıklanan depremin büyüklüğü 9,0 olarak düzeltildi.

Japonya Meteoroloji Ajansı, cuma günü meydana gelen ve tsunami felaketine de yol açan depremin büyüklüğünü 9,0 olarak düzeltti.

Meteoroloji Ajansı, daha önce bu depremin büyüklüğünü 8,8 olarak açıklamıştı. ABD Jeolojik Araştırma Kurumu USGS ise depremin büyüklüğünü 8,9 olarak ölçtüğünü bildirmişti.

Japonya'da cuma günü meydana gelen dünyanın en büyük beşinci, Japonya tarihinin de en büyük depremi ve yol açtığı tsunami felaketinde en az 763 kişinin öldüğü kaydedildi.

Ayrıca, bugün 6,2 büyüklüğünde yeni bir artçı deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden yapılan açıklamada, bugün yerel saatle 10.26'da, yerin 24,5 kilometre altında meydana gelen artçı depremin merkez üssünün, Japonya'nın başkenti Tokyo'nun 179 kilometre doğusu olduğu belirtildi.

Yeni meydana gelen artçı depremin merkez üssünün, başkent Tokyo'ya, cuma günü meydana gelen 8,9 büyüklüğündeki depreminkinden daha yakın olduğu ve kentte büyük binaların sallanmasına neden olduğu kaydedildi.

Japonya'da, cuma günü meydana gelen depremin ardından şimdiye kadar toplam 150 artçı deprem oldu.

Bir kentte en az 10 bin ölü

Deprem ve tsunaminin vurduğu Miyagi'de 10 binden fazla kişinin öldüğü bildiriliyor. Miyagi kıyılarına 200 ceset daha vurdu.

Japonya'da 9 büyüklüğündeki deprem ve ardından gelen tsunaminin yol açtığı felaketin fotoğrafı netleşiyor.

Devlet televizyonu NHK, dev dalgaların vurduğu Miyagi'de 10 binden fazla kişinin öldüğünü duyurdu.

Haberde, depremin merkez üssüne en yakın yerleşim birimi olan Miyagi bölgesindeki can kayıpları yerel polis müdürüne dayandırıldı.

Bu arada, Miyagi'de 200 ceset daha kıyıya vurdu. Japon medyasına göre deprem ve tsunami felaketinde ölen ve kaybolanların sayısı 1800'ü aştı.



Milyonlarca Japon aç, susuz ve elektriksiz

Felaketten iki gün sonra Japonya'da milyonlarca kişi makarna ve pirinç yiyerek ayakta kalmaya çalışıyor, su ve elektrik sıkıntısı had safhaya çıktı.

Tsunamiden en fazla etkilen liman kenti Senday yakınındaki küçük Tagayo kasabasında halk şaşkınlık içinde harap olmuş evler ve otomobiller arasında dolaşırken, hastane yetkilisi Ikuro Matsumoto, hala su ve yiyecek sıkıntısı çektiklerini belirtti.

Kurtarma ekipleri yüzlerce kilometre uzunluğundaki kıyılarda kayıpları aramayı sürdürüyor, hayatta kalan binlerce aç insan da yardımların henüz ulaşamadığı karanlıkta kalan acil yardım merkezlerinde toplandı.

Ülkeyi depremin vurmasından sonra en az 1 milyon 400 bin hane susuz, yaklaşık 2.5 milyon hane de elektriksiz kaldı.

Kırsal yerlerde etrafı suyla çevrili ulaşılamayan büyük alanlar bulunuyor.

Devlet televizyonu NHK, 380 bin civarında kişinin acil durum sığınaklarına tahliye edildiğini, bu sığınakların çoğunda da elektrik olmadığını duyurdu.

Yardım çalışmalarına katılan asker sayısı ikiye katlandı ve 100 bine çıkarıldı.