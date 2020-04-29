Japonya Başbakanı Abe: Salgın kontrol altına alınamazsa Olimpiyatların düzenlenmesi 2021'de de zor olur

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının kontrol altına alınamaması durumunda Tokyo Olimpiyatları’nı 2021’de düzenlemenin de zor olacağını söyledi.

Bu yaz düzenlenmesi planlanan oyunlar, salgın nedeniyle seneye ertelenmişti. Fakat Abe, Koronavirüs'ün küresel bir sorun olmaya devam etmesi durumunda bunun seneye de mümkün olmayabileceğini söyledi.

Reuters’ın haberine göre, Parlemento’da bir milletvekilinin sorularını yanıtlayan Abe, “Olimpiyat Oyunları dünyanın koronavirüse karşı savaşı kazandığını gösterecek bir şekilde yapılmalı. Aksi takdirde Olimpiyatlara ev sahibi yapmak zor olacaktır” dedi.

Uzmanlar da şüpheli: Aşı bulunmazsa...

Japonya Tabipler Birliği de, Koronavirüs nedeniyle ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın gelecek yaz oynanma ihtimalinin de düşük olduğunu açıklamıştı.

Japonya Tabipler Birliği Başkanı Yoshitake Yokokura, "Eğer işe yarayan bir aşı bulunmazsa Olimpiyatlar'ın gelecek yıl yapılma ihtimali de olmaz" demişti. Japonya'da pek çok sağlık uzmanı, ertelenen Tokyo Olimpiyatları'nın bir sonraki yıl da yapılabilme ihtimalini düşük olarak görüyor.

Olimpiyat Komitesi ise, etkinliğin 23 Temmuz 2021'de başlamasından başka planları olmadığını açıklamıştı.