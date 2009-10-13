Japonya, askerlerini Afganistan'dan çekiyor

Japonya'nın Afganistan'daki askerlerini yasal görev sürelerinin dolduğu ocak ayından itibaren çekeceği bildirildi.



Japonya Savunma Bakanı Toshimi Kitazawa, Japon Kyodo ajansına yaptığı açıklamada, Japonya'nın Afganistan'daki ABD yönetiminde sürdürülen operasyonlara yakıt ikmali yapma görevini üstlenen Japon askerlerini, kanuni görev sürelerinin dolduğu ocak ayından itibaren çekeceğini söyledi.



Kyodo haber ajansının haberinde, ABD Başkanı Barack Obama'nın Japonya'ya yapacağı ziyarete 1 ay kala açıklamada bulunan Kitazawa'nın, "yasal süre ocakta doluyor. Kanun uyarınca resmen çekileceğiz" şeklindeki sözlerine yer verildi.



Haberde Kitazawa'nın, Japon hükümetinin Japon askerlerin Afganistan'da üstlendikleri görevin uzatılmasını içeren yeni bir kanun hazırlanması yönünde bir çalışmanın bulunmadığı ifade ettiği de belirtildi.



Gözlemciler, Kitazawa'nın söz konusu açıklamasının, Washington yönetiminden daha bağımsız bir diplomatik tavır benimseme sözü vererek işbaşına gelen Başbakan Yukio Hatoyama başkanlığındaki yeni Japon hükümetinin, 8 yıldan beri Afganistan'da bulunan Japon askerlerinin görevinin sona erdirilmesi konusunda şimdiye kadar yaptığı en yalın açıklama olduğuna dikkati çekiyor.



ABD'nin Tokyo Büyükelçisi John Ross bu ay içinde yaptığı, Japon medyasında yer alan açıklamasında, Washington yönetiminin Japon hükümetiyle, Taliban savaşçılarına, sivil topluma yeniden katılımını sağlamak amacıyla iş eğitimi verilmesi de dahil olmak üzere çeşitli alternatifler konusunda görüşmeye hazır olduğunu kaydetmişti.