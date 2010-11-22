-JAPONYA ADALET BAKANI İSTİFA ETTİ ANKARA (A.A) - 22.11.2010 - Bir toplantıda şaka yollu yaptığı yorumların ardından Japon milletvekilleri tarafından "işine hafife almakla" suçlanan Japonya Adalet Bakanı Minoru Yanagida istifa etti. Yanagida, 14 Kasım tarihinde, özel bir toplantıda, mecliste milletvekillerinin sorularını yanıtlarken sadece iki cevaba ihtiyacı olduğunu belirtmiş ve bunlardan birinin "Belirli konularda yorum yapmam" ve diğerinin de "Konuyla, yasalar ve kanıtlar temelinde ilgileniyoruz" olduğu yönünde bir yorumda bulundu. Bu sözler, özellikle muhalefetteki milletvekillerinin tepkisine yol açmış ve muhalefet, Yanagida'nın işine hafife aldığı için istifa etmesi gerektiğini savunmuştu. Muhalefet, Japonya Adalet Bakanı Yanagida'nın sözlerinin milletvekillerine hakaret olduğunu ve bakan hakkında gensoru önergesi hazırladığını bildirmişti. Yanagida'nın istifasının siyasi anketlerde desteği düşen Japonya Başbakanı Naoto Kan'ın parlamentodaki gücünü tehdit etmediği belirtiliyor. Minoru Yanagida, istifasını duyurduğu basın toplantısında, "Şaka yollu ve sonuçlarını düşünmeden yaptığım bu yorumlar benim hatam ve çok derinden özür dilemeliyim" dedi. Hafta sonunda istifa etmeyeceğini söylemesine karşın Yanagida, bugün erken saatlerde Japonya Başbakanı Kan ile görüştüğünü ve Kan'ın, Yanagida ile ilgili tartışmaların, küçük işletmeleri ve yerel ekonomileri destekleyen ekonomik paketin parlamentodan geçmesini geciktireceğine ilişkin endişesini dile getirmesinin ardından istifa kararı aldığını bildirdi.