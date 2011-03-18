-JAPONYA ABD'DEN YARDIM İSTEDİ TOKYO (A.A) - 18.03.2011 - Çok şiddetli deprem ve tsunami felaketinden sonra Fukuşima nükleer santralinde sorunlar çıkan Japonya, çözüm için ABD'den yardım talep etti. Fukuşima nükleer santralinin reaktörlerinde peşpeşe meydana gelen sorunları uzun süre tek başına çözmeyi deneyen Japonya hükümetinin sözcüsü Yukio Edano, üçüncü reaktördeki sorunu çözmenin birinci öncelikleri olduğunu söyledi. Kompleksin tehlikeli biçimde aşırı derecede ısınması üzerine Washington yönetiminden yardım istediklerini söyleyen Edano, ABD ile konuyu ayrıntılı olarak görüştüklerini kaydetti. Bu arada Amerikan ordusuna ait itfaiye arabalarının 3 Nolu reaktöre su püskürttüğü, ancak araçları Japon işçilerin kullandığı belirtildi. İtfaiye arabalarının acil durum görevlilerine, nispeten radyasyondan uzak kalmaları imkanı verdiği kaydediliyor. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun (UAEK) Başkanı Yukiya Amano ise Tokyo'da gazetecilere yaptığı açıklamada, çok ciddi bir kazayla karşı karşıya olduklarını belirterek, bunun sadece Japonya'nın üstesinden gelebileceği birşey olmadığını, tüm dünya halklarının ve felaket bölgelerindeki halkların Japonya ile işbirliği yapması gerektiğini ifade etti. Fukuşima'nın 3 Nolu reaktöründe su eksikliği nedeniyle durumun çok ciddi olduğu, yeterince su olmazsa yakıt çubuklarının daha da fazla ısınacağı ve radyasyon yayacağı bildiriliyor. Öte yandan 9 büyüklüğündeki deprem ve depremden sonraki tsunami felaketinde ölenlerin sayısı 6 bin 539'a yükseldi. Polis, 10 bin 354 kişinin de kayıp olduğunu açıkladı. Japon yetkililer, depremdeki kayıplardan bazılarının felaket bölgesinde olmayabileceğini, bu kişileri tsunaminin denize sürüklemiş olmasının muhtemel olduğunu, 2004 yılındaki büyük tsunami felaketinde olduğu gibi, kayıpların çoğunun cesedinin bulunamayacağını belirtiyor. -VAKA SEVİYESİ 5'E YÜKSELTİLDİ- Japonya, Fukuşima nükleer reaktöründeki vaka seviyesini 4'ten 5'e yükseltti. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK), Fukuşima Daiiçi'deki vaka seviyesinin, Uluslararası Nükleer ve Radyolojik Durum Ölçeği'ne göre 5'e yükseltildiğini bildirdi. Bu seviyenin, ABD'de Three Mile Island'da 1979'da meydana gelen nükleer kazayla aynı seviye olduğu belirtildi. En yüksek seviyesi 7 olarak kabul edilen Uluslararası Nükleer ve Radyolojik Durum Ölçeği'ne göre, Çernobil'deki patlamanın büyüklüğü de 7 olarak kabul ediliyor. Japonya'daki deprem ve tsunami felaketinin ardından Türk Hava Yolları ülkeden ayrılmak isteyen Türkiye vatandaşları için Pazar günü Tokyo'dan İstanbul'a ek sefer düzenleyecek. Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Japonya'da yaşanan deprem felaketi yüzünden Türkiye'ye dönmek isteyen Türkiye vatandaşlarının taleplerini karşılamak için THY'nin 20 Mart Pazar günü Tokyo'nun Narita havaalanından ek sefer düzenleyeceği bildirildi. Açıklamada Tokyo'da bulunan Türk vatandaşlarının telefon yoluyla THY'nin Tokyo ofisine başvurmaları gerektiği belirtilirken, uçuşların ücret ve saat bilgilerine de yer verildi.