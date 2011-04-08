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Dünya

Japonya 7.4 ile sallandı, tsunami alarmı verildi

11 Mart'ta binlerce kişinin hayatını kaybetttiği tarihinin en büyük depremini yaşayan Japonya 7.4 büyüklüğündeki bir depremle yine sallandı.

08 Nisan 2011 03:00

T24- 11 Mart'ta binlerce kişinin hayatını kaybetttiği tarihinin en büyük depremini yaşayan Japonya 7.4 büyüklüğündeki bir depremle yine sallandı.

 

Yerel saatle 11.39'da gerçekleşen deprem başkent Tokyo'da da hissedildi.

 

7,4 büyüklüğündeki depremin ardından ülkenin kuzeydoğusu için tsunami uyaısı yapıldı. Japon televizyonlar 1 metrelik dalgalar beklendiğini duyurdu.

 

Japon devlet televizyonu NHK, tsunami uyarısının yapıldığı bölgede tahliye işleminin yapılabileceğini belirtti.

 

Depremin olduğu ve tsunami alarmının verildiği bölgede İbaraki nükleer santrali bulunuyor. Daha önce kriz yaşanan Fukuşima'daki nükleer santralde ise anormal bir durum yok.

 

11 Mart'taki 8,9'luk depremin ardından meydana gelen tsunami felaketiyle Japonya'da binlerce kişi hayatını kaybetmişti.

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