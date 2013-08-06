Japonya 68 yıl sonra Hiroşima'da ölenleri anıyor

Japonya'da, İkinci Dünya Savaşı sırasında Amerika Birleşik Devletleri tarafından Hiroşima şehrine atılan atom bombası sonucunda hayatını kaybedenler 68'inci yıldönümünde anılıyor.

Başbakan Şinzo Abe, düzenlenen tören de yaptığı konuşmada, 'nükleer malzemelerden arınmış bir dünya için' elinden gelen tüm çabayı gösterme sözü verdi.

Abe, atom bombasının yarattığı felaketin tekrarlanmaması için Japonya'nın nükleer silah üretmeme, nükleer silah bulundurmama ve Japonya topraklarına nükleer silah sokmama prensiplerini koruyacağını belirtti.

Yaklaşık 50 bin kişinin katıldığı anma töreninde Başbakan Abe, "Biz Japonlar savaşta atom bombasıyla vurulan tek ulusuz. Nükleer silahlardan arınmış bir dünya hedefine ulaşılması için bizim çaba gösterme sorumluluğumuz var" dedi.

Amerikan Hava Kuvvetleri'nden bir savaş uçağından atılan atom bombası büyük bölümü patlama anından olmak üzere 140 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu.

1945 yılında savaşın son günlerinde Hiroşima'ya düzenlenen saldırıyı üç gün sonra Nagazaki'ye atılan atom bombası izledi.

Art arda iki nükleer saldırıya hedef olan Japonya teslim olduğunu açıklamıştı.

Hiroşima ve Nagazaki'de ölenlerin sayısının 360 bini geçtiği tahmin ediliyor. Saldırıların ardından ortaya çıkan radyoaktivitenin neden olduğu sağlık sorunları bugün hâlâ pek çok kişiyi etkiliyor.



Hiroşima'yı korumak



Hiroşima halkının 1945 yılındaki o Ağustos gününü unutması kolay değil elbette. Ancak atom bombasının yarattığı fiziksel tahribatın kanıtları günden güne yok oluyor.



Bundan 20 yıl önce Hiroşima Belediyesi, atom bombasının düştüğü noktanın etrafındaki üç millik alanda 98 binayı 'koruma alanı' olarak ilan etmişti.

Binaların sahiplerinin, savaşın çirkin yüzünün tanığı ve kanıtı bu binaları korumaları için gereken paranın yüzde 75'ini de Belediye karşılamıştı. Ancak ekonomik gerçekler, tarihî koruma endişesinin önüne geçti ve bu binaların sayısı bugün 86'ya düştü.

Bölgedeki bir fabrikanın sahibi Şiniçiro Kirihara, Kyodo haber ajansına yaptığı açıklamada "Atom bombasından geriye kalan kanıtları korumanın önemli olduğunu biliyorum. Ama işçilerimin de maaşlarını ödemeliyim" dedi.

Kirihara, fabrika içindeki tuğla bir binanın kalıntılarını yeni bir depo inşa edebilmek için geçen sene yıkmış. Ama duvarlardan birini, atom bombasının hatırası olarak korumuş.

Yoşifumi İşida, Hiroşima saldırısının anılmasıyla dünyada barışa katkı sağlamayı amaçlayan bir Belediye görevlisi.

İşida, 1945'ten bugüne kalan binalara 'canlı tanıklar' diyor ancak bakım ve tadilatlarının zor ve pahalı olduğunun da farkında.

"Bu binaların olduğu gibi kalmasını istiyoruz" diyor İşida ama bugünün ekonomik gerçeklerinin farkındalığıyla "Belki de çok şey istiyoruz" diye ekliyor.