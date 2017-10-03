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Dünya

Japonya, 2017’nin ilk yarısında sadece 3 mülteci kabul etti

Hükümetten yapılan açıklamada, bu sürede 8 bin 651 yeni başvuru yapıldığı belirtildi

03 Ekim 2017 19:52

Çeviri - Gonca Tokyol

Japonya hükümeti, salı günü yaptığı açıklamada, 2017’nin ilk altı ayında yapılan 8 bin 651 yeni sığınma başvurusuna karşılık 3 mültecinin ülkeye kabul edildiğini duyurdu. Geçen yılın ilk altı ayında da 5 bin 11 kişinin başvuruda bulunduğunu aktaran Adalet Bakanlığı, o dönemde kabul alan kişilerin sayısının da 4 olduğunu açıkladı.

İnsan Hakları Gözlemevi, ocak ayında yaptığı açıklamada dünyanın en gelişmiş ülkelerinden biri olan Japonya’nın sığınmacılara yönelik tutumunu ‘berbat’ olarak nitelendirmişti.

Japonya’nın zorlu sığınmacı prosedürlerinin savunucuları, kabul alanların sayısının az olmasını başvurulardaki ‘şişkinliğe’ bağlıyor. 2010 yılında yapılan değişikliğin başvuru sayısını artırdığını savunan destekçiler, sığınma için başvuran kişilere karar aşamasına kadar 6 ay çalışma izni verilmesinin duruma sebep olduğunu iddia ediyor.

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