Japonya 1940'da düzenlemeye çalıştığında 2. Dünya Savaşı çıkmıştı, bu sefer de salgın: "Olimpiyatlar lanetli mi" tartışması

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Japonya'nın Başbakan Yardımcısı Taro Aso, yeni tip Koronavirüs salgını (Kovid-19) sebebiyle ertelenmesi gündemde olan Olimpiyat oyunlarının "lanetli" olduğunu ifade etti.

Sıkça gaf yaptığı bilinen Aso, bir parlamento komitesi önünde konuşurken Olimpiyatlar'ın her 40 yılda bir dünya olaylarından etkilendiğini ifade etti.

Japonya'nın 1940'da yaz ve kış olimpiyatlarına ev sahipliği yapması planlanıyordu, ancak organizasyonlar 2. Dünya Savaşı'nın patlak vermesiyle ertelenmişti. Bu sefer de Olimpiyatlar'ın Japonya dahil birçok ülkede Koronavirüs salgını görülmesi sebebiyle ertelenmesi gündemde.

Olimpiyatların bu yaz Tokyo'da düzenlenmesi planlanıyordu.

Aso, "Her 40 yılda bir problem meydana geliyor. Bunun sebebi Olimpiyatlar'ın lanetli olması. Bu bir olgudur" dedi.

Japon yetkililer ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi salgına rağmen Tokyo 2020 oyunlarının planlandığı üzere gerçekleştirileceğini ifade etmişti.