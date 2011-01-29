-JAPONYA: 18 - TÜRKİYE: 0 ERZURUM (A.A) - 29.01.2011 - 25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunları'nda (Universiade Erzurum-2011) buz hokeyi erkekler (A) Grubu sekizinci maçında Türkiye, Japonya'ya 18-0 yenildi. Türkiye, Japonya karşısında oyun kurmakta başarılı olamadı. Karşılaşmaya ilk periyottan itibaren etkili başlayan konuk ekip, maçın 5. dakikasında Ebata ile 1-0 öne geçti. Terao'nun golüyle durumu 2-0 yapan Japon milli takımı, hemen ardından Gorai ve İkeda'nın asistini değerlendiren Takami ile üçüncü golüne ulaştı. Periyodun bitmesine 4 dakika kala Japonya, Mizuuchi'den gelen golle durumu 4-0 yaptı. Başka gol olmayınca, birinci periyot bu skorla sona erdi. Japon takımı, ikinci periyotta da atağını sürdürdü ve kalesini gole kapattı. İkinci golünü atan Mizuuchi'yle 5-0 öne geçen konuk takım, Ebata, Motono ve Sakagami'den art arda gelen gollerle de durumu 8-0 yaptı. Periyodun bitmesine 2,5 dakika kala Japonya'nın son golünü ise Akimoto'nun asistiyle Hozumi kaydetti: 9-0. Üçüncü periyot başladıktan hemen sonra, Türkiye kalesinde 3 gol daha gördü. Sato'dan sonra Takami, ondan sonra da Terao, pakı kaleye gönderdi ve durum 12-0 oldu. Art arda gelen gollerle motivasyonunu yitiren milli takım, periyodun bitmesine 5 dakika kala kalesinde 3 gol daha gördü. Japonya'nın 13'üncü ve 14. golü Hatura'dan geldi. 15. golü ise İkeda kaydetti. Üçüncü golünü kaydeden Ebata da Haruta ve Sakagami'nin asistiyle gole ulaştı ve durum 16-0 oldu. Karşılaşmanın tamamlanmasına 4 dakika kala Japonya 2 gol daha kaydetti. Bu golleri ise Mizuuchi ile Terao attı. Karşılaşma, 18-0 Japonya'nın üstünlüğüyle sonuçlandı. Erkeklerde oyunların dokuzuncu maçı, aynı salonda saat 20.00'de Kanada ile Belarus arasında oynanacak. Salon: Cemal Gürsel Spor Kompleksi (3000 Kişilik) Hakemler: Mike Pearce (Kanada), Andreas Malmqvist (İsveç), Benoit Martineau (Kanada) Japonya: Kobayashi, Ebina, Sato, Ebata, Sakagami, Haruta, Shinohara, Kotaro Yamada, Kaneko, Mizuuchi, Terao, Motono, Ushu, Gorai, Ikeda, Takami, Akimoto, Junya Yamada, Iwatsuki, Hozumi, Murakami Türkiye: Erol, Gökhun, Gürkan, Batin, Emre, Alper, Doğa, Özgür, Orhan, Buğra, Ufuk, Tuğcan, Burak, Kerem, Emrah, Burkay, Kaan, Mevlüt, Egemen, Niyazi, Sefa Goller: Ebata (3), Terao (3), Takami (2), Mizuuchi (3), Motono, Sakagami, Hozumi, Sato, Haruta (2), İkeda (Japonya) 2 dakika cezası alanlar: Murakami (2), Hozumi, Mizuuchi (2), Takami (Japonya), Gökhun (2), Doğa, Ufuk, Egemen, Gürkan (2), Buğra, Alper, Emre, (Türkiye) 1. periyot: (4-0 Japonya lehine) 2. periyot: (9-0 Japonya lehine)