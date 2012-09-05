Japonlar'dan Çin'e ada hamlesi

Japonya ile Çin'i birbirine düşüren takım adalarla ilgili Japonlar'dan hamle geldi. Hükümetin adaları almak için 26 milyon dolarlık teklifte bulunduğu iddia edildi.



Japonya, Çin ile arasında ihtilafa sebep olan takım adaları almaya hazırlanıyor.

Japon Hükümeti, adaların sahibi olduğu iddia edilen Japon Kurihara ailesine 26 milyon dolarlık teklifte bulundu.

Hükümetten resmi bir doğrulama gelmese de Japon haber ajansları görüşmelerin hükümete yakın kaynaklarca doğrulandığını bildirdi.

Japon kaynaklara göre, aile ile hükümet arasında ay sonuna kadar satışla ilgili resmi sözleşme imzalanacak. Japon Kabine Genel Sekreteri Yardımcısı Hiroyuki Nagahama'nın pazartesi günü Kurihara ailesinin bir üyesiyle gizlice müzakerelerde bulunduğu iddia edildi.

Tokyo Metropolitan Bölgesi Valisi Şintaro İşihara, Nisan ayında Tokyo Vilayeti'nin ihtilaflı beş adanın üçünü satın almayı planladığını açıklamış ve adaların satın alınması için bağış kampanyası başlatmıştı. Vali Şintaro’nun adalar üzerine tesis kurup, liman inşa etme projesi ise merkez hükümet tarafından geri çevrilmişti.



Çin: Topraklarımızı koruyacağız



Çin Dışişleri Bakanlığı "Çin Hükümeti bölgeyle ilgili bütün gelişmeleri yakından izliyor. Kendi topraklarımızı korumak için gereken bütün önlemleri alacağız" açıklamasında bulundu.

Çin Komünist Partisi’ne yakınlığıyla bilinen People’s Daily gazetesi konuyla ilgili haberinde "Japonya Hükümeti adalar konusunda iki yüzlü tutumunu sürdürürse, Çin-Japonya ilişkilerini geliştirmek ve bu sorunu çözmek imkansız hale gelecek" ifadelerine yer verdi.

Çin tarafı, pazartesi günü Diaoyü Adaları konusunda Japonya tarafından tek taraflı herhangi bir eylemin yasadışı ve geçersiz olacağını açıklamıştı.



Adada 'bayrak' krizi yaşanmıştı



Bir grup Japon vatandaşın adalara çıkıp Japon Bayrağı çekmesi üzerine, Çin’in başkenti Pekin’de protestolar gerçekleşmiş ve gösterilerde Japon büyükelçisinin aracı ters çevrilip Çin Bayrağı açılmıştı.