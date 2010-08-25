-JAPONLARDAN "AKILLI TUVALET" TOKYO (A.A) - 25.08.2010 - Japon mühendisler idrarı tahlil eden, tansiyonu, kan şekerini ve kiloyu ölçen akıllı tuvalet geliştirdiler. Prefabrik ev üreticisi Daiwa House şirketinin siparişi üzerine tıbbi malzeme üreticisi Toto şirketi tarafından imal edilen tuvalet, küçük bir tıbbi laboratuvar gibi işliyor. İhtiyacını gideren kişi, birkaç dakika sonra kan şekerini, kilosunu, ateşi olup olmadığını ve tansiyonunu öğrenebiliyor. Klozetin içinden çıkan bir tüp idrar örneği alarak glikoz miktarını tahlil ediyor ve kişinin ateşini ölçüyor. Diğer yandan klozetin önünde, yere gömülmüş bir terazi kişiyi tartıyor, bir bilezik de tansiyonu ölçmeye yarıyor. Tahlillerin neticesi ise, tuvaletin duvarına asılı bir ekrandan görülebiliyor. Daiwa House'ta mimar olarak çalışan Akiho Suzuki, "akıllı tuvaletin" elde ettiği bilgileri otomatik olarak kişinin bilgisayarına da illetiğini belirtiyor. Suzuki, gelecek nesil "akıllı tuvaletin" daha fazla tahlil yapacağını ve elde ettiği bilgileri otomatik olarak internet yoluyla kişinin doktoruna veya ailesine aktaracağını söylüyor. Beş kişinin tahlilini yapabilen "akıllı tuvaletin" fiyatı 350 bin ile 500 bin yen (3200-4500 avro) arasında değişiyor. Şimdilik orta ve ileri yaştaki kişilerin bu elektronik harikası tuvaletlere rağbet ettiğini kaydeden Suzuki, "Umarız, gençler de sağlığa biraz daha önem verir ve bu tuvaletlere ilgi gösterir" diyor. "Akıllı tuvaletler", Japon evlerinin yüzde 70'nde bulunan ısıtıcı koltuk, hidro masaj cihazı, müzik yayını gibi imkanları da barındırıyor. "Akıllı tuvaletlerdeki" klozetin kapağınınsa kişi tuvalete girer girmez otomatik olarak kendi kendine açıldığı belirtiliyor.