Japonlar, uzayda iç çamaşırı deniyor!

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) kalmaya başlayan ilk Japon astronot Koichi Vakata, koku yapmayan, ter tutmayan ve bakterileri öldüren kumaştan yapılan kıyafetleri test ediyor.



Japon Havacılık ve Uzay Keşif Kurumu'ndan Koji Yanagava isimli yetkili, UUİ'ye vardığından beri aynı iç çamaşırını giyen astronot Vakata'nın, Tokyo'daki Women's University'deki tekstil uzmanlarınca geliştirilen ve "J-ware" adı verilen kumaştan yapılan çamaşırını bir haftadan fazla giyebileceğini belirtti.



Diğer astronotların çok terlediğini ama Vakata'nın hiç teri olmadığını söyleyen Yanagava, "Bizim astronot, kurutmak için elbiselerini asmak zorunda değil" diye konuştu.



Astronot Vakata'nın Yoşiko Taya adlı araştırmacı tarafından geliştirilen elbiseleri, bakterileri öldürecek, suyu soğuracak, vücudu soğuk ve sıcaktan koruyacak ve hemen kuruyacak şekilde tasarlandı. Elbiseler ayrıca, aleve dayanıklı, anti-statik, rahat ve şık görünecek biçimde üretildi.



Bir başka Japon astronotu Takao Doi de benzer kıyafetleri geçen yılki bir mekik seferi sırasında test etmiş, çok zorlu bir egzersizin ardından Doi'nin kıyafetleri kuru kalmıştı.



Japon araştırmacıların geliştirdiği bu mucize kumaş kullanıma hazır hale gelince, çamaşırhane hizmetinin bulunmadığı Uzay İstasyonu'na gönderilecek elbise miktarını da azaltacak. Yörüngeye götürülecek ve haftalarca temiz kalacak kıyafetler önemli tasarruf sağlayacak.



Japon uzay kurumu, geliştirme aşaması tamamlandıktan sonra J-ware adlı kumaşı NASA ve UUİ'nin diğer ortaklarının kullanımına sunmayı planlarken, kumaşın ticari piyasaya sürülmesi de pek uzak görünmüyor.



Geçen hafta üç aylığına istasyona gelen Japon astronot Vakata, kıyafetlerin kullanışlı olduğunu belirterek, "Şimdiye dek kimse şikayet etmedi" diye konuştu.

