-JAPONLAR TÜRKLERİN YARDIMINI MANŞETTEN DUYURDU ŞANGHAY (A.A) - 18.04.2011 - Japon medyasının önde gelenlerinden 3 milyon tirajlı Nikkei gazetesi, deprem ve tsunami felaketinin ardından Türkiye'nin bu ülkeye yaptığı yardımı manşetten duyurdu. Nikkei'nin haberinde, Türk yardım ekiplerinin faaliyetleri sırasındaki masraflarını da kendilerinin karşıladığı vurgulanırken, bu durum "Türkiye'nin, artmaya devam eden ekonomik gücünü uluslararası topluma da gösterdiği" şeklinde değerlendirildi. Japonya'ya 20 ülke ve bölgeden yardım ekibinin geldiği belirtilen haberde, Türklerin 3 hafta süreyle bölgede kalarak en uzun süreli faaliyet gösteren ekip olduğuna dikkat çekildi. Gazetede, "Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bu ekibi 'Japonya'ya yeterince katkı yapmadan dönmeyin' talimatıyla göndermiş" ifadesine yer verilirken, Başbakanlığa bağlı ekiplerin bölgedeki arama ve kurtarma çalışmalarında bulundukları katkılar anlatıldı. Türk ve Japon halklarının dostane hislerinin bu yardımdaki katkılarına değinen gazete, Türkiye'nin deprem ülkesi olması nedeniyle Japonlarla ortak duyguları paylaştığını yazdı. Haberde Türkiye'ye 17 Ağustos depreminde Japonya'nın yardım ekipleri gönderdiği hatırlatıldı ve bu durumun, Türk halkının hafızasında yerini koruduğu yorumu yapıldı. Nikkei'nin haberine göre Japonya Dışişleri Bakanlığından bir kaynak, maddi külfetin büyük olduğu bu tür operasyonları "eskiden sadece gelişmiş ülkeler yapabilirdi" derken, "bu durumun gelişen ülkelerin ekonomik gücündeki artışın bir kanıtı olduğu" değerlendirilmesinde bulunuldu. Haberde, yardım ekiplerinin ulaşım araçları, gıda, barınma gibi konuları kendi imkanlarıyla karşıladığına vurgu yapıldı. Japonya'daki deprem ve tsunami felaketinin ardından ilk olarak Kızılay'ın öncü ekibi bölgeye ulaşarak tespitlerde bulunmuş, ardından Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi'ne bağlı 33 kişilik ekip bölgede 3 hafta faaliyette bulunmuştu.