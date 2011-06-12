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Ekonomi

JAPONLAR İZMİT KÖRFEZİNE KÖPRÜ YAPACAK ŞANGHAY (A.A)

12 Haziran 2011 15:26

-JAPONLAR İZMİT KÖRFEZİNE KÖPRÜ YAPACAK ŞANGHAY (A.A) - 12.06.2011 - Japonya'nın IHI ve Itochu şirketlerinin, İzmit körfezini bağlayacak 2 bin 800 metre uzunluktaki çelik asma köprü inşa projesini aldığı belirtildi. Japonya'nın büyük gazetelerinden Nihon Keizai Shimbun'un (Nikkei) haberine göre, proje bedeli 1,1 milyar dolar olan köprü dünyanın en uzun dördüncü asma köprüsü olacak. Projeyi almak için Güney Kore ve Çin'in de başvurduğu belirtilen haberde, Japon IHI şirketinin devlet-özel şirket işbirliği ve teknik üstünlüğü nedeniyle bu rekabeti kazandığına işaret edildi. Köprünün ayaklarının arasının 1550 metre seviyesinde olacağı belirtilirken, inşaatın gelecek yıl başlayacağı ve 2015'te tamamlanmasının beklendiği kaydedildi. Haberde Japonya'nın, bu projeyle Türkiye'deki nükleer enerji santrali yapımı gibi altyapı ihracına da ivme kazandırabileceği ifadeleri yer aldı. Projeye Japonya Uluslararası İşbirliği Bankası (JBIC) gibi kuruluşların da kredi vererek destek olacağı bildirildi. Japonya'nın başı çektiği kalkınma projeleri dışında, ülkede köprü inşa eden şirketlerin son yıllarda yurt dışı projelere girmediği belirtilen haberde, bir Japon yetkilinin, ''Japonya'nın geliştirdiği teknolojilerin kullanılmasının, rekabet gücünü artırması nedeniyle devletin de projeye destek verdiğine" vurgu yapıldı.

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