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Dünya

Japonlar eş ve aşktan umudu kesiyor

Japonya'da yapılan bir araştırmaya göre, gençler arasında eşi ya da bir ilişkisi olmayanların oranı giderek artıyor.

28 Kasım 2011 02:00


T24 - Japonya'da yapılan bir araştırmaya göre, gençler arasında eşi ya da bir ilişkisi olmayanların oranı giderek artıyor.
 




Cinsellik ve evlilik eğilimlerinin ele alındığı araştırmaya göre, Japonya'da 18–34 yaşları arasındaki bekâr erkeklerin yüzde 61'inin bir ilişkisi yok. Bekâr kadınlar arasında ise bu oran yüzde 50. Bu oranlar, benzer bir araştırmanın yapıldığı 2005 yılına göre yükselişe işaret ediyor.


Pek çok Japon, birlikte olabilecekleri birini zaten aramadıklarını söylüyor. Eş veya partner bulmaktan umudu kesenler, bekar erkeklerin dörtte birini oluşturuyor. Kadınlar arasında bu oran yüzde 23.


Bunun için en sık dile getirilen gerekçelerden birisi parasızlık. BBC'nin haberine göre pek çok Japon, 25 yaşına dek bir erkek arkadaş ya da kız arkadaşları yoksa, bu yaştan sonra birini bulmanın imkansız olduğunu düşünüyor.



Doğum oranı en düşük ülkelerden biri


Japonya'da evlenenlerin sayısı 1970'li yıllardan bu yana sürekli geriliyor. Dünyanın doğum oranı en düşük olan ülkelerinden biri olan ülkede, nüfusun önümüzdeki 40 yılda ciddi oranda azalacağı tahmin ediliyor.

Hükümet bu soruna çözüm geliştirebilmek için beş yılda bir, evlilik ve cinselliğe bakış hakkında ayrıntılı anketler düzenliyor.



Kadınlar  bekar kalmayı tercih ediyor


Japonya'da geleneksel toplum değerleri hâlâ pek çok yönden etkisini hissettiriyor. Ankete katılan kadınların çoğu, bekârlığın, kendilerine, evliliğe göre daha uygun olacağını düşünüyor.

Ankette ayrıca, 35–39 yaş grubundaki kadın ve erkeklerin dörtte birinden fazlasının şimdiye dek hiç cinsel ilişki deneyimi olmadığı ortaya çıktı.



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