Japonlar depremi bir dakika önceden bildi

T24 - Japonlar, dünyanın en iyisi olarak kabul edilen erken uyarı sistemi sayesinde, Cuma günü gerçekleşen 8.9 büyüklüğündeki depremden bir dakika önce haberdar oldu.



Erken uyarı sistemi, Japonya’nın dört bir yanındaki yaklaşık bin sismometreye bağlı. Bu sismometreler, depremlerin öncesindeki sarsıntıları tespit ediyor ve sarsıntıların güçlü olması halinde uyarıda bulunuyor.



Depremlerin öncesinde gerçekleşen ilk sarsıntılar, ikinci sarsıntılardan daha güçlü olma özelliği taşıyor. Ayrıca, daha hızlı hareket etmeleri, depremin yaşanmasından dakikalar önce erken uyarı sistemi tarafından tespit edilebilmelerini sağlıyor.



Japonya Meteoroloji Kurumu deprem uzmanı Hirohito Naito, "Sistem oldukça iyi çalıştı çünkü uyarılar tüm ülkede televizyonlardan yayınlandı" dedi.



Uyarılar, radyo, televizyon ve uydu aracılığıyla olduğu gibi, cep telefonu ve e-mail aracılığıyla üye kullanıcılara iletiliyor.



Tokyo'da erken uyarı ilk olarak normal yayın kesilerek devlet televizyonu NHK'nın yanı sıra özel kanallarda da siren sesiyle duyuruldu.





SİSTEM 2007'DE KURULDU



İlk büyük şok, başkent bölgesinde bu uyarıdan yaklaşık 1 dakika sonra hissedildi. Yüksek binalar sarsıntı ile eğilirken, milyonlarca kişi sokaklara çıktı.



Söz konusu uyarı sistemi, 2007 yılı sonunda kuruldu. Düne kadar 17 tane uyarı verdi.



Dünyada bugüne kadar meydana gelen şiddetli depremlerin yüzde 20'si Japonya'da yaşandı. Bu nedenle, Japonya, dünyada en gelişmiş deprem teknolojisine sahip ülke olarak kabul ediliyor.



Tayvan ve Meksika'da da erken uyarı sistemleri bulunuyor.



Naito, "Meksika gibi diğer ülkeler de fiilen bu sistemi uyguluyor. Ancak japonya Meteoroloji Kurumu tarafından kullanılan sistem, bir ülkenin tamamını kapsayan tek sistem olma özelliğine sahip" dedi







