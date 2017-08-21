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Japonlar batırmıştı; 72 yıl sonra Pasifik'te bulundu

Bin 196 mürettebatın bulunduğu ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait savaş gemisinden 316 kişi kurtarılmıştı

21 Ağustos 2017 00:25

II. Dünya Savaşı sırasında Japon denizaltısı tarafından vurulan ABD donanmasına ait USS Indianapolis adlı savaş gemisinin enkazı 72 yıl sonra Pasifik Okyanusu'nda bulundu. Geminin enkazı okyanusun 5.5 kilometre derinliğinde ulaşıldı.

USS Indianapolis savaş gemisi, Hiroşima'ya atılan atom bombasının parçalarını teslim edip gizli görevden dönerken 30 Temmuz 1945'te Japon denizaltısı tarafından Filipin Denizi'ndeki Guam ve Leyte arasında vurulmuştu.

Gemi, 12 dakika içinde batmıştı.

Bin 196 mürettebatın bulunduğu ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait savaş gemisinden 316 kişi kurtarılmıştı.

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