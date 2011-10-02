-Japonlar başbakan beğenmiyor TOKYO (A.A) - 02.10.2011 - Beş yıl içinde altı başbakanın değiştiği Japonya'da halk bir ay önce göreve gelen yeni Başbakan Yoşihiko Noda'ya verdiği desteği düşürdü. Kyodo haber ajansının yaptığı kamuoyu araştırmasına göre, göreve geldiğinde halkın yüzde 63 desteğine sahip olan Noda'nın popülaritesi bir ay sonra yüzde 54,6'ya düştü. Kyodo News tarafından Eylül başında 1000'den fazla kişiyle yapılan ankette, katılımcıların yüzde 63'ü Noda ve hükümetine destek verdiklerini bildirmişti. Noda'nın selefi Naoto Kan ise 15 ay önce başbakan olduğunda yüzde 61 halk desteğine sahipti, ancak iktidarının son günlerinde destek yüzde 20'inin altına düşmüştü. Noda hükümetinin Mart ayındaki şiddetli depremin yol açtığı tsunami ve nükleer krizin yaralarını sarmanın yanı sıra ekonomik durgunluğu çözmek için çalışmak zorunda olduğu bildiriliyor.