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Japon yolcu Atatürk Havalimanı'nda uçuş öncesi hayatını kaybetti

Enver ALAS/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL-TOKYO seferini yapmaya hazırlanan Türk Hava Yolları (THY)  uçağının yolcularından 63 yaşındaki Japon Yukio Osawa, Atatürk Havalimanı apronunda uçağına binmek üzere götürüldüğü otobüsün içinde, kalp krizi sonucu hayatını

19 Aralık 2018 14:15

Enver ALAS/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL-TOKYO seferini yapmaya hazırlanan Türk Hava Yolları (THY)  uçağının yolcularından 63 yaşındaki Japon Yukio Osawa, Atatürk Havalimanı apronunda uçağına binmek üzere götürüldüğü otobüsün içinde, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Mısır\'dan İstanbul aktarmalı ülkesine dönmek isteyen yolcu Osawa, 6 kişilik bir grupla birlikte THY\'nin Kahire-İstanbul seferiyle 01.30 sıralarında Atatürk Havalimanı\'na geldi. Transit yolcu olarak dış hatlar terminaline alınan Japon grup, daha sonra yine THY\'nin TK-52 sefer sayılı İstanbul-Tokyo uçağına binmek üzere otobüse bindi.Gruptaki erkek yolcu Yukio Osawa bu sırada aniden rahatsızlandı. Osawa\'ya ilk müdahaleyi yanındaki yolcular yaparken, görevliler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Osawa yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Osawa\'nın cenazesinin yapılacak işlemlerin ardından ülkesine gönderileceği öğrenildi. İstanbul-Tokyo uçağı ise 02.40\'da hareket etti. 

 

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