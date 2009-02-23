Japon Yeni, kredi alan 230 bin kişiyi mağdur etti

TÜDER: “Japon Yeni ile alınan kredilerin taksidi 1 yılda yüzde 79 arttı, yaklaşık 230 bin tüketici mağdur oldu.”



Tüketiciler Derneği (TÜDER) Başkanı Engin Başaran, Japon Yeni kredi kullananların mağduriyetinin giderilmesinin, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) sorumluluğunda olduğunu savundu.



TÜDER yöneticileri, "dovizzede.com" internet platformunda örgütlenen tüketiciler ile birlikte Japon Yeni kredilerine ilişkin yaşanan mağduriyet konusunda basın açıklaması yaptı.



TÜDER Genel Merkezinde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Engin Başaran, bazı yeni bankaların, piyasada pazar payı elde edebilmek için Japon Yeni ile kredi almayı kolaylaştırdığını ve yaklaşık 230 bin tüketiciyi mağdur ettiği öne sürdü.



Başaran, BDDK Başkanı Tevfik Bilgin'in, bu konuda bankaları uyarmakta geç kaldığını ifade ederek, "BDDK Başkanı bir an önce harekete geçmelidir. Japon Yeni ile kredi kullananların mağduriyetinin giderilmesi BDDK'nın sorumluğundadır" dedi.



Bankaların tüketicileri, özellikle Japon Yeni ile kredi almaya yönlendirdiğini iddia eden Başaran, Japon Yeni kredilerinin daha çok beyaz yakalı ve sabit geliri olan kişiler tarafından kullanıldığını bildirdi.



Bu insanların kur artışıyla birlikte borçlarının katlandığını anlatan Başaran, ikinci bir ev edinmek için borçlanan tüketicilerin, borçlarını ödeyebilmek için oturdukları evleri bile satacak duruma geldiklerini kaydetti.



Taksitler yüzde 79 oranında arttı



TÜDER Finans Komisyonu Başkanı Sefa Kabaalioğlu ise Japon Yeni ile alınan kredilerin taksitlerinin 1 yılda yüzde 79 oranında arttığını belirterek, aylık taksitteki kur farkından dolayı ortaya çıkan bu artışın haricinde, tüketicilerin ilave KKDF ve BSMV vergileri ile daha da zor durumda kaldıklarını söyledi.



Kabaalioğlu, bankaların, tüketicilere Japon Yeni kredi kullanmaya yönlendirerek güvenilirlik, saydamlık ve etik ilkelerine aykırı davrandıklarını ve müşterilerini oluşabilecek risklerden haberdar etmedikleri için Bankacılık Kanununa aykırı hareket ettiklerini öne sürdü.



Konuya ilişkin önerilerini de sıralayan Kabaalioğlu, şunları kaydetti:



"Her bankanın bir maliyeti vardır. Bu Japon Yeni ile kredilerin de bir maliyeti var. Bir maliyet kuru var. Bu maliyet kuru üzerine bir miktar rakam daha koyarak krediler TL'ye dönüştürülmeli ve TL'ye dönüştürüldükten sonra da yüzde 18 gibi bir faizle ve ilk 1 yılı geri ödemesiz olmak üzere bir düzenleme yapılması gerekiyor. Şu anda işsiz sayısı 3 milyona ulaştı. Haziran 2009'da 3,6 milyon kişiye ulaşacağını düşünüyoruz. İnsanlar işten çıkarıldı ve kıdem tazminatlarıyla bugünlere gelebildiler. Bundan sonra kredi takipleri de başlayacak ve insanlar çok daha zor duruma düşecekler."



Bu kredilerin içinde KKDF ve BSMV vergilerinin de bulunduğuna işaret eden Kabaalioğlu, kredilerin kullanıldığı tarihteki kur ile kredi taksiti ödenilen tarih arasında oluşan kur farkıyla ana paranın çarpıldığını, aradaki farkın faiz olarak nitelendirildiğini ve bu faizlerin üzerinden yüzde 15 KKDF alındığını belirtti.



Kabaalioğlu, bunların tüketicilere ayrı bir maliyet getirdiğini vurgulayarak, bankalara müracaat ederek işini kaybettiğini belgeleyen tüketicilerden KKDF ve BSMV vergilerinin alınmaması önerisinde bulundu.



Kabaalioğlu, TÜDER'in konuyu Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcıları Cemil Çiçek ve Hayati Yazıcı ile BDDK Başkanı Tevfik Bilgin'e bir mektupla ileteceklerini bildirdi.



"dovizzede.com" platformu adına konuşan Uğur Şendur ise platformun kurulmasının ardından telefonlarının kilitlendiğini belirtti.

