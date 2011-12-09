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Dünya

Japon ve Rus bilimadamları mamut klonlayacak ANKARA (A.A)

09 Aralık 2011 01:40

-Japon ve Rus bilimadamları mamut klonlayacak ANKARA (A.A) - 08.12.2011 - Japon ve Rus bilimadamlarının ''Jurrassic Park'' tarzında bir araştırmaya imza atarak soyu tükenen mamutu klonlamayı planladıkları bildirildi. BBC'de yayınlanan habere göre, Rusya'daki Sibirya Mamut Müzesi araştırmacıları ile Japonya Kinki Üniversitesi bilimadamları, bu yıl Ağustos ayında buldukları mamuta ait kaval kemiğini klonlama için kullanacaklarını belirtti. Klonlama işleminin 5 yıl içerisinde tamamlanacağını belirten bilimadamları, çok iyi durumdaki kemik iliğinin içerisindeki hücre çekirdeği ile afrika filinin yumurtasını kullanarak embriyo elde etmeyi planlıyor.  Bilimadamları araştırmanın başarı şansının çok az olduğunu, klonlama fikrinin, oluşacak birçok olanaksızlığa rağmen yanlış olmadığını belirterek, ''embriyoların nasıl davranacaklarını ve endoplazmanın yabancı DNA'ya nasıl tepki vereceğini merak ettiklerini'' ifade etti. Dolly koyununu klonlamasıyla ünlenen Roslin Enstitüsü, yayınladığı bir araştırmayla soyu tükenen canlıların klonlanarak hayata döndürülmesinin mümkün olduğunu bildirmişti.

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