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Dünya

Japon uzmanlardan korkutan uyarı

2003'te yapılan değerlendirmelerde depremin yol açabileceği en büyük tsunami dalgasının yüksekliğinin 20 metreden az olacağı ileri sürülmüştü.

01 Nisan 2012 20:05

Japon uzmanlar, denizde meydana gelecek şiddetli bir depremin ülkenin Büyük Okyanus'a kıyılarını vuracak 20 metrelik tsunami dalgalarına yol açabileceği uyarısında bulundu.

 
Olası bir depremin etkilerine araştırmak için hükümet tarafından görevlendirilen uzmanlar, ülkenin en büyük adası Honshu'dan güneydeki Kyushu Adası'na kadar uzanan Nankai Çukuru'nda meydana gelecek 9 şiddetindeki bir depremin 34 metrelik dalgalara yol açacağını tahmin ediyor.
 
Yeni değerlendirmeler, 11 Mart 2011'de Japonya'nın kuzeydoğusunda meydana gelen 9 şiddetindeki depremin ve ardından oluşan 23 metre yüksekliğindeki tsunami dalgalarının ardından yapıldı.
 
Yaklaşık 23 bin kişinin yaşamını yitirmesine neden olan deprem ve tsunami, Fukuşima santralinde radyoaktif
sızıntıya yol açarak Çernobil'den 25 yıl sonra dünyanın en büyük ikinci nükleer felaketine de yol açmıştı. 

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