Japon uzay aracı 7 yıl sonra Dünya'da

T24- Hayabusa, Dünya'ya yakın olan Itokawa asteroidine 2003'te başlayan yedi yıllık yolculuğunu tamamlayıp sonra Avustralya'da çöle indi ve yanında eşsiz bir toz örneği içeren kapsülü de güvenli bir şekilde getirdi.







Görgü tanıkları, göktaşı İtokawa’dan örnek alması için uzaya gönderilen Hayabusa’nın TSİ 17.30’da Güney Avustralya eyaletinin Woomera silah deneme alanına indiğini söyledi.





2005 yılında İtokawa’ya inen Hayabusa’nın astroidden örnek aldığı ümit ediliyor. Hayabusa’nın getirdiği sanılan örneklerin güneş sisteminin oluşumu hakkında fikir vermesi bekleniyor.







Japonca’da şahin anlamına gelen Hayabusa, Ay’dan getirilen örnekler dışında başka bir "dünyadan" ilk örnekleri getirmiş olacak.





NASA ve Japon Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) ekipleri de 2003 yılında dünyadan ayrılan 500 kilogramlık uzay aracının inişini gözledi.





Bilim adamları daha önce yaptıkları açıklamada Hayabusa’nın göktaşına dokunmayı başardığını ancak taş ve toz numuneleri alamadığını söylemişti.