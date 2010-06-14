T24 LogoT24 Logo
Dünya

Japon uzay aracı 7 yıl sonra Dünya'da

Japonların uzay araştırma aracı Hayabusa yedi yıllık gezisinin ardından Dünya'ya döndü.

14 Haziran 2010 03:00

T24- Hayabusa, Dünya'ya yakın olan Itokawa asteroidine 2003'te başlayan yedi yıllık yolculuğunu tamamlayıp sonra Avustralya'da çöle indi ve yanında eşsiz bir toz örneği içeren kapsülü de güvenli bir şekilde getirdi.


Görgü tanıkları, göktaşı İtokawa’dan örnek alması için uzaya gönderilen Hayabusa’nın TSİ 17.30’da Güney Avustralya eyaletinin Woomera silah deneme alanına indiğini söyledi.


2005 yılında İtokawa’ya inen Hayabusa’nın astroidden örnek aldığı ümit ediliyor. Hayabusa’nın getirdiği sanılan örneklerin güneş sisteminin oluşumu hakkında fikir vermesi bekleniyor.


Japonca’da şahin anlamına gelen Hayabusa, Ay’dan getirilen örnekler dışında başka bir "dünyadan" ilk örnekleri getirmiş olacak.


NASA ve Japon Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) ekipleri de 2003 yılında dünyadan ayrılan 500 kilogramlık uzay aracının inişini gözledi.


Bilim adamları daha önce yaptıkları açıklamada Hayabusa’nın göktaşına dokunmayı başardığını ancak taş ve toz numuneleri alamadığını söylemişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24