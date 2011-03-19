-JAPON ÜRÜNLERİNDE RADYASYON ÖNLEMİ ANKARA (A.A) - 19.03.2011 - Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, ''Japonya çıkışlı her türlü sanayi ürünü, radyasyon seviyesini ölçüm imkanı bulunan ihtisas gümrüklerine yönlendirilecek. İthalatın yoğun gerçekleştirildiği gümrük kapılarında da 10 gün içinde kontrol sistemleri kurulacak''dedi. Türkiye Müteahhitler Birliği, 2010 yılı Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Rakamlarına ilişkin basın toplantısı düzenledi. Verileri açıklayan Çağlayan, 2010'da en fazla iş üstlenilen ülkelerin başında 4,3 milyar dolar ile Türkmenistan, 2,5 milyar dolar ile Libya, 2,2 milyar dolar ile Irak ve 1,7 milyar dolar ile Rusya Federasyonu'nun geldiğini belirtti. Çağlayan, müteahhitlik sektörü açısından 2009 ve 2010 yıllarını ''soluklanma ve enerji depolama dönemi'' olarak gördüklerini ifade ederek, 2010'un 2009'dan iyi geçtiğini, 2011'in daha iyi olacağını belirtti. Libya'daki şartların normalleşmesine bağlı olarak 2011 yılı hedefini 30 milyar dolar olarak tespit ettiklerini kaydetti. -LİBYA'DAKİ GELİŞMELER- Çağlayan, Libya'da yaşanan gelişmelerin etkileri ve alınan önlemler hakkında bilgi verirken, müteahhitlik firmalarının zararlarının Libya tarafından tazmini bakımından Türkiye ile Libya arasında imzalanan anlaşmanın yürürlüğe girmesi için çalışmaların sürdürüldüğünü kaydetti. Maliye Bakanlığının Libya'daki olaylar nedeniyle zarara uğramış firmalara uygulanacak vergilendirmenin ''mücbir sebep'' kapsamına alınması ve bu hal ortadan kalkıncaya kadar vergi yasaları açısından söz konusu firmalar için sürelerin durdurulması kararı aldığını kaydeden Çağlayan, ''Bu hükümlerden yararlandırılacak firmalarımızın tüm çalışanlarının SSK prim ödemelerinin 3 ay süreyle ve faizsiz olarak ötelendiği bilgisini de sizlerle paylaşmak isterim'' dedi. -''JAPONYA'DAN İTHALATTA SIKINTI OTOMOTİVDE GÖRÜLEBİLİR''- Çağlayan, gazetecilerin sorularını yanıtlarken de, Japonya'dan ithalatta radyasyon tehdidi ve alınan önlemlere ilişkin bilgi verdi. Çağlayan, 2010 yılı itibariyle Japonya'ya ihracatın 273 milyon dolar, ithalatın ise 3,2 milyar dolar dolayında olduğunu belirterek, Japonya ile ticarete konu ürünlerin ve sektörlerin incelemek, sürecin olası etkilerinin tespit etmek üzere çalışma yürütüldüğünü söyledi. Japonya'dan ithalatta elektrik-elektronik sektörü, makine sektörü, kimyevi madde ve mamuller ile tekstil sektörü gibi alanlarda nihai ürünler olması nedeniyle muadil ürünlerin başka pazarlardan temin edilebileceğini anlatan Çağlayan, sıkıntının otomotiv sektöründe görülebileceğini kaydetti. Çağlayan, ''Ülkemizdeki Japon otomobil firmalarının aksam ve parça temininde ve firmalara bakım esnasında destek sağlayan ürünlerde yedek parça tedarikinde bir sıkıntı yaşanabilecektir. Yani sadece gözüken budur'' dedi. -RADYASYON TEHDİDİNE KARŞI ÖNLEMLER- Japonya'dan ithal edilen ürünlerde radyasyon tehdidine karşı ilgili kurum ve kuruluşlarla toplantılar düzenlendiğini belirten Çağlayan, çalışma çerçevesinde olayın hem tarım ürünleri hem de sanayi ürünleri çerçevesinde değerlendirildiğini anlattı. Çağlayan, radyoaktif sızıntısı açısından ilk olumsuz etkilerin sanayi ürünlerinde görülebileceğini, tarım ürünlerinde etkinin oluşmasının zaman alacağını, ancak gerekli tedbirleri aldıklarını belirtti ve şunları kaydetti: ''Bu konuda çok acil bir düzenleme yaptık ve düzenlemeyi Başbakanlığa sevkettik. Japonya'dan gelecek tüm tarım ürünlerinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütülen insan, hayvan ve bitki sağlığına yönelik kontrollerin yanında Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun (TAEK) radyasyon güvenliğine yönelik ilave kontrolleri yerine getirmesine ilişkin yeni bir düzenleme hazırladık. Bu çerçevede Japonya'dan 11 Mart 2011 tarihinden itibaren ithal edilen tüm gıda ürünleri için radyasyon içermediğine dair Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'ndan izin alınması mecburiyeti getirdik. Sanayi ürünlerindeyse hali hazırda atık ve metal hurdaların ülkemize ithali sadece radyasyon seviyesi tespit edilen gümrük kapılarından yapılabiliyor. Japonya çıkışlı her türlü sanayi ürünleri, radyasyon seviyesini ölçüm imkanı bulunan ihtisas gümrüklerine yönlendirilecektir. İthalatın yoğun olarak gerçekleştiği gümrük kapılarında da 10 gün içinde kontrol sistemleri kurulacak, Japonya çıkışlı sanayi ürünleri bu gümrük kapılarında kontrole tabi tutulacaktır.''