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Dünya

JAPON TANKERİNE KORSAN SALDIRISI TOKYO (A.A)

06 Eylül 2010 14:28

-JAPON TANKERİNE KORSAN SALDIRISI TOKYO (A.A) - 06.09.2010 - Endonezya açıklarında seyreden bir Japon tankerine bıçakla saldıran korsanların, mürettebatı soyduktan sonra kaçtığı bildirildi. Japon Ulaştırma Bakanlığının bir yetkilisinin açıklamasına göre, kimyasal madde yüklü tankere çıkan bıçaklı korsanlar, zorla mürettebatın paralarını aldıktan sonra, gemi Endonezya'nın Anambas Adaları açıklarındayken kaçtı. Saldırıda Endonezyalı mürettebattan yaralanan olmadığı, tankerin de hasar görmediği kaydedildi. Yılbaşından bu yana 9'uncu kez bir Japon gemisinin saldırıya uğradığını belirten yetkili, son saldırıda çalınan paranın miktarı, korsanların sayısı ve tankerin taşıdığı yükün tam olarak ne olduğu konusunda ise bilgi vermedi. 

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