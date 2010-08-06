Japon tankerindeki patlama: 'Kaza değil terörist saldırı'

T24- Birleşik Arap Emirlikleri resmi haber ajansı, Hürmüz Boğazı'nda bir Japon yakıt tankerinde geçen hafta meydana gelen patlamanın "terör saldırısından kaynaklandığını" bildirdi.





BBC'nin haberine göre, ajansta yer alan haberde, Katar'dan Japonya'ya petrol taşıyan M star adlı geminin gövdesinde el yapımı patlayıcı izlerine rastlandığı belirtildi.





El Kaide ile bağlantılı bir örgüt, iki gün önce patlamanın sorumluluğunu üstlenmişti.





Yetkililer daha önce 333 metre uzunluğundaki tankerin bir denizaltıyla çarpışmış olabileceğini söylüyordu.





Tanker mürettabatı, geçen hafta Çarşamba gece yarısı, Umman yakınlarında seyrederken bir patlama meydana geldiğini bildirmişti. Olayda bir kişi yaralanmıştı.





'İntihar saldırısı'



BAE resmi haber ajansı, sahil güvenlik yetkililerine dayanarak patlayıcı uzmanlarının, gemide yaptıkları inceleme sonucunda bir saldırıya işaret eden bulgular elde ettiklerini duyurdu.



Abdullah Azzzam Tugayları adlı bir örgüt, eylemin bir intihar bombacısı tarafından gerçekleştirildiğini iddia etmişti.



Bu isimle daha önce de bazı eylemler üstlenilmiş ama sonradan bunun gerçek olmadığı ortaya çıkmıştı.



Doğrulanması halinde, bu, 2002'de Yemen açıklarında Limburg adlı petrol tankerine düzenlenen saldırıdan sonraki en önemli denizcilik eylemi olarak kayıtlara geçecek.

