Japon sürat patenciden altın madalya ve olimpiyat rekoru!

2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda Japon sürat patenci Nao Kodaira, kadınlar 500 metre sürat pateninde olimpiyat rekoru kırarak altın madalya elde etti.
Güney Kore'nin PyeongChang kentinde düzenlenen oyunların dokuzuncu gününde 31 yaşındaki Kodaira, 36.94'lük zamanlamasıyla olimpiyat rekoru kırdı ve altın madalyanın sahibi oldu.
Bu alanda olimpiyat rekoru 37.28'lik derecesiyle Güney Kore'den Lee Sang-hwa'ya aitti.
Lee Sang-hwa 37.33'lük süresiyle podyumun ikinci basamağına çıkarken, Çek Karolina Erbanova ise 37.34'lük zamanlamasıyla bronz madalyaya uzandı.
(Eurosport)